Una colomba per ogni operatore sanitario: Il dono di Galbusera per l’Ospedale di Caserta

Un carico di 2000 colombe ‘Tre Marie’ è arrivato oggi all’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. E’ un dono che la Galbusera ha fatto a tutti gli operatori sanitari dell’ospedale, in segno di vicinanza e gratitudine – si legge sul biglietto che accompagna il carico – “per i sacrifici che affrontate ogni giorno per tutti noi, per il nostro Paese”. Un gesto reso possibile grazie alla mediazione del Cral aziendale dell’Aorn, rappresentato dal vice presidente Nicola Cusano e dal tesoriere Antonio Savino, e con l’indispensabile avallo del commissario straordinario dottor Carmine Mariano e del direttore medico di presidio, dottor Mario Mensorio. Le colombe sono state già distribuite ai dipendenti di tutti i reparti.

