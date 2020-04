Una “bella che balla”, Paola Di Benedetto vince il Grande Fratello Vip

Una “bella che balla”. Così Alfonso Signorini aveva definito Paola Di Benedetto al suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip”. La vincitrice, a sorpresa, dell’edizione più difficile e surreale di sempre ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà mentre il pubblico da casa la massacrava per il suo scarno curriculum professionale. “E’ lì per i suoi fidanzati famosi”, twittavano i suoi detrattori. Il carnet sentimentale dell’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” vanta un paio di ex famosi. Su tutti Francesco Monte di cui si era invaghita durante “L’Isola dei Famosi”.

Prezzemolina dei reality, 25 anni compiuti prima di rinchiudersi nell’appartamento di Cinecittà, in tre mesi l’influencer vicentina ha saputo smontare uno ad uno i pregiudizi degli italiani. “Le persone a primo impatto pensano che io sia una mangia-uomini, fredda, molto distaccata, un po’ la regina del ghiaccio. In realtà, io sciolgo il ghiaccio di molte persone”, aveva detto nella clip di presentazione. Detto fatto. La vincitrice del “GF Vip 4”, tanto per fare un esempio, ha litigato furiosamente con Fabio Testi salvo poi farci pace e instaurare con lui un rapporto “padre-figlia” che ha commosso i telespettatori.

Gli unici con cui ha fallito e di cui non è riuscita a smussare gli spigoli sono stati Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia che una volta eliminate dal gioco l’hanno paragonata ad un soprammobile e ad una pianta grassa e Antonio Zequila che se ne è uscito nei suoi confronti con frasi quali “Sei Madre Natura solo per il tuo corpo” e “Tanto fra un po’ mi raggiungi”. La profezia di “Er mutanda” non si è avverata. Paola è arrivata dritta in finale e si aggiudicata la vittoria grazie a un mix esplosivo di umiltà, dolcezza, sensibilità, eleganza e caparbietà che, unito alla sua bellezza senza filtro, ha centrato al cuore chi l’ha votata spedendola in cima al podio.

Degno di nota quel “devolvo tutto in beneficenza” riferito al montepremi di 100mila euro appena vinto sussurrato dopo la proclamazione e non a televoto aperto. La finale del “Grande Fratello Vip 4” ha raccolto davanti al video 4.544.000 spettatori pari al 23.17% di share.

LIVE TWEET

“Che carina Paola che ha detto che donerà tutto il montepremi solo dopo aver vinto e non prima per farsi propaganda. Brava”, “Paola Di Benedetto che approda in finale dopo le gufate di Zequila, vince questa edizione spengendo le luci della casa con Paolo dopo essere stata criticata da Fernanda e Clizia, dona tutto il montepremi in beneficienza. E si è esposta, dall’inizio alla fine”, “Chapeau a Paola Di Benedetto che dice che dona tutto il montepremi DOPO il verdetto e non prima a televoto aperto come hanno fatto altri. Sei una grande Paoletta, te la sei meritata tutta”, “Ed ecco che la pianta grassa Paola Di Benedetto vince il GF e i rosiconi muti”, “Sogno una Paola Di Benedetto vincitrice, che felice e trionfante alla domanda A chi dedichi la vittoria? Risponda : a Zequila, questa è per te”, “Paola Di Benedetto vince questa edizione particolare del #GFvip. Non me l’aspettavo, ma non mi dispiace. Dall’isola mi sono totalmente ricreduto su Paola e il gesto di donare tutto il montepremi in beneficenza fa capire tanto di lei”, “Paola Di Benedetto, meglio conosciuta come Paolina. Nel tempo si è fatta conoscere, non si è mai tirata indietro e ha sempre dimostrato che oltre al sua bellezza esteriore, c’è tanto altro”, “Siamo stati tutti prevenuti su di lei ma si è rivelata tra le più belle scoperte. Genuina, schietta e con la testa sulle spalle. Ha asfaltato Zequila come nessuno avrebbe saputo fare, più intelligente di molti altri”, “Troppo contenta per Paola, alla fine il vero leader è sempre chi non ti aspetti”.