Un weekend a Doha: lo stopover perfetto

Oltre l’80% della popolazione mondiale vive a meno di sei ore di volo dal Qatar, il che rende la destinazione un luogo eccellente per trasformare uno scalo in una piccola vacanza. I pacchetti di Qatar Airways, la compagnia di bandiera, sono i più convenienti al mondo e partono da 12 sterline a persona a notte per un hotel a 4 stelle e da 17 sterline a persona per un hotel a 5 stelle. I viaggiatori possono prenotare ora su: qatarairways.com/stopover

Ma cosa vedere una volta giunti in destinazione?

CULTURA: Museo Nazionale del Qatar (NMoQ)

L’iconico museo che ricorda una rosa del deserto attrae a sé i turisti per la sua bellezza e per le informazioni che custodisce. Una serie di gallerie collegate tra loro trasportano i visitatori in un viaggio visivo attraverso il Qatar, raccontando la storia del Paese dall’era preistorica a quella moderna. I video proiettati sulle pareti irregolari sono stati girati da registi famosi e tutte le sale riservano sorprese inaspettate sulla storia del Qatar.

TRADIZIONE: Souq

Il tradizionale mercato in cui commercianti e mercanti si riuniscono per scambiare prodotti, servizi e informazioni. Perdersi tra i negozi colorati è un must di Doha! Qui è possibile acquistare tessuti, profumi, spezie, animali e addirittura falchi! Un’aera del souq è interamente dedicata all’uccello nazionale del Qatar ed è davvero comune vedere i proprietari di falchi comprare il giusto accessorio per il proprio animale.

DIVERTIMENTO: Doha Quest

Il nuovo parco a tema del Qatar, inaugurato la scorsa estate e dotato di una serie di attrazioni per tutte le età, come le più alte montagne russe al coperto e la più alta torre di caduta al coperto che rientrano nel Guinness dei primati.