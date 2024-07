Un tuffo nell’estate di MagicLand: avventure, cultura e divertimento per tutta la famiglia!

3 minuto di lettura

MagicLand, il parco divertimenti più amato del Centro-Sud Italia, propone per l’estate 2024 un programma che conquisterà grandi e piccini. Tra novità entusiasmanti e un omaggio a uno dei più grandi attori italiani, quella del parco di Valmontone sarà una stagione indimenticabile.

Un’estate all’insegna della cultura e del divertimento

Se ne è parlato sabato 13 luglio nel corso dell’evento di presentazione delle iniziative estive del Parco. In tale occasione si è svolto anche il vernissage della mostra “Alberto Sordi e i suoi amici artisti” allestita presso il foyer del Gran Teatro dedicato proprio al grande artista. L’esposizione, curata da Igor Righetti – giornalista, conduttore Rai e cugino dell’attore – vuole essere un viaggio alla scoperta dell’uomo e del mito, attraverso scatti emozionanti che lo ritraggono con colleghi e amici celebri come Vittorio De Sica, Monica Vitti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Brigitte Bardot, David Niven e tanti altri. Le immagini provengono dall’archivio di famiglia del curatore e da Reporters Associati & Archivi di Alessandro Canestrelli, figlio del fotografo di scena di molti film di Sordi.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che vede MagicLand sempre più impegnato nella promozione della cultura, attraverso diverse attività e progetti. Il parco divertimenti si conferma così non solo come spazio ludico per famiglie, ma anche come polo culturale in grado di offrire al pubblico esperienze di valore.

Novità al parco acquatico e spettacoli per tutti i gusti

“Quest’anno il parco acquatico sarà aperto durante tutta la stagione – ha dichiarato Guido Zucchi, Ceo di MagicLand, intervistato da Metis Di Meo sul palcoscenico del Gran Teatro -. È stato arricchito con una nuova tematizzazione, e con nuove attività di animazione e intrattenimento per tutti i componenti della famiglia. Per quanto riguarda il parco divertimenti abbiamo dato il via agli spettacoli estivi, con il musical “We will rock you” al Gran Teatro, lo spettacolo serale “Elements” nella baia, e tanti altri eventi serali, soprattutto nei fine settimana. Per esempio il prossimo week end si svolgerà nuovamente il nostro ormai storico festival pirotecnico MagicFire“.

Così gli amanti dell’acqua non potranno fare a meno di tuffarsi tra le Onda del Caribe, la piscina ad onde di 2.000 metri quadrati situata all’interno di MagicSplash, che quest’anno si trasforma in un vero paradiso caraibico con una tematizzazione ancora più ricca. Lagune cristalline, spiagge bianchissime e scivoli super sicuri rendono il parco acquatico di MagicLand una meta estiva obbligatoria per il divertimento e il relax di tutta la famiglia.

E naturalmente, il parco MagicLand non sarebbe lo stesso senza le sue 39 attrazioni per tutti i gusti ed età e le diverse aree tematiche, come la nuova Battaglia Navale 2.0 (completamente ridisegnata con una nuova stazione e un’ambientazione ancora più coinvolgente), Wild Rodeo (il giant frisbee unico in Italia – 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h;), il launch coaster Shock (da 0 a 100km/h in 2 secondi), l’indoor spinning coaster Cagliostro, Yucatan (uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani), Mystika (la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto), Old West (un’area a tema western di oltre 5.000 mq), l’Area Tonga (uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra).

Ma non è tutto! Il 15 agosto si terrà il Fluo Party con Timo Suarez per un Ferragosto all’insegna dei colori e del divertimento. Il 16 e il 18 agosto sarà la volta del Latin Sensual Party e della Fiesta Latina, due serate dedicate alle musiche e ai balli del Sud America. Il 17 agosto i fan degli Arteteca non potranno perdere il loro live show: con Monica Lima ed Enzo Luppariello, star di Made in Sud e di tanti altri successi, le risate saranno assicurate!

Il 20 agosto, MagicLand farà rivivere a tutti i visitatori le emozioni indimenticabili dell’adolescenza con l’evento musicale “cult” che sta letteralmente spopolando sui social media, “Teenage Dream Party“. Una festa a base di musica, balli e coreografie per scatenarsi sulle canzoni che hanno segnato un’intera generazione, riportando i giovani indietro nel tempo.

E per i più piccoli? Il 24 agosto arrivano i DinsiemE, per una giornata bizzarra e divertente con le star di Youtube Erick e Dominick. E per chiudere l’estate in bellezza, il 7 settembre si terrà la Festa di fine estate con il DJ Set di Greta Tedeschi.

E dopo l’estate? A partire da metà settembre inizierà l’Oktober Fest. Per Halloween il Parco proporrà iniziative sia per teenager sia per bambini, con un percorso dedicato al “Regno de los muertos”, organizzato in collaborazione con l’ambasciata messicana di Roma. E per finire, quest’anno sarà replicato l’accordo con “Il regno di Babbo Natale” per un programma natalizio ancora più ricco.

Insomma, quella di MagicLand sarà una ricca stagione da trascorrere tra risate, adrenalina e momenti indimenticabili.

