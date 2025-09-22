Un trio d’archi straordinario per “Il Canto di Partenope”: giovedì 25 Settembre a Napoli “La Serenata” con musiche di Ludwig van Beethoven ed Ernő Dohnányi

In una città come Napoli, dove i luoghi e le note parlano la stessa lingua antica, ogni concerto è un atto d’amore.

Il progetto è parte dell’iniziativa “La Musica Cambia la Vita” , rassegna del COLLEGIUM PHILARMONICUM che celebra il potere trasformativo dell’arte e il legame profondo tra musica e comunità.

