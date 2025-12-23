Un Super Napoli Campione batte il Bologna 2-0

3 minuto di lettura

Conte porta un altro trofeo in bacheca, meritatissimo.

Riad, 21 Dicembre – Il Napoli vince la terza Supercoppa della sua storia dopo il mini torneo giocato a Riad, in Arabia, e lo fa al termine di un percorso sontuoso dove, dopo aver eliminato il Milan di Allegri, annichilisce in finale il malcapitato Bologna con una vittoria molto più netta di quanto non dica il risultato, sia pur rotondo, di 2-0.

Ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, il tecnico azzurro, Antonio Conte, zittisce tutti coloro che circa 43 giorni fa, volevano un cambio alla guida tecnica degli azzurri proprio dopo la sconfitta maturata contro I rossoblu al Dall’Ara. Per coloro che lamentavano la mancanza di gioco, sempre scettici sulla “bellezza” della manovra azzurra, possono a tutti gli effetti ritenersi accontentati, a quanto pare, non solo questa squadra un gioco lo ha, ma può addirittura permettersi il lusso di soddisfare I palati più sopraffini.

La partita non era affatto semplice, il Bologna, guidato da un allenatore preparato come Italiano, risulta ormai una realtà consolidata in ambito nazionale, veleggiando, in campionato, nelle primissime posizioni della classifica già da diversi anni. I felsinei, inoltre, nella semifinale disputata tre giorni fa sempre a Riad, hanno avuto la meglio, sia pur vincendo dopo la lotteria dei calci di rigore, contro l’Inter di Chivu, cioè contro la squadra più forte e maggiormente accreditata di vincere il campionato.

Nei primi minuti di gioco, si è assistito ad una fase particolarmente interlocutoria con I partenopei che hanno poi preso il sopravvento minuto dopo minuto. La sagra delle occasioni sprecate inizia con Elmas che, liberato all’interno dell’area di rigore, da posizione appena decentrata, spedisce incredibilmente fuori, sul primo palo, la palla del possibile ed immediato vantaggio. Poi ancora Elmas che imbuca per McTominay con lo scozzese che, giunto nei pressi della linea di fondo, fa partire un tiro cross sul quale Ravaglia respinge salvando I rossoblu dalla capitolazione. Ancora l’estremo difensore felsineo protagonista quando Spinazzola, liberato da uno spettacolare duetto Hojlund Neres, prova a sorprenderlo con un pallonetto, ma ancora una volta Ravaglia sventa miracolosamente smorzando la forza del tiro del laterale azzurro e consentendo un altrettanto provvidenziale recupero a Ferguson che salva nei pressi della linea di porta un gol che sembrava già fatto. Il gol del Napoli è comunque nell’area, troppo netta e schiacciante la superiorità degli uomini di Antonio Conte. Ma per realizzare la rete dell’1-0, il Napoli deve affidarsi ad una prodezza individuale con il devastante Neres che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, leggermente defilato sulla destra a ad un paio di metri dall’ingresso in area di rigore, fa partire un tiro a giro meraviglioso, una sorta di arcobaleno sul quale, questa volta, il numero uno emiliano, non può opporsi.

Nel secondo tempo il Napoli legittima la sua supremazia con un Hojlund devastante nell’uno contro uno contro Heggem laddove il biondo centravanti danese, vince sistematicamente tutti I duelli, consentendo l’allungamento della difesa rossoblu con la conseguente creazione di immensi spazi nei quali sono maestri ad inserirsi a turno I vari Neres, Elmas e McTominay. Dopo una brevissima parentesi dove il Bologna prova a creare qualche difficoltà alla retroguardia azzurra, con un colpo di testa a botta sicura da pochi passi di Ferguson liberato da Orsolini finito in braccio a Milinkovic Savic, il Napoli chiude definitivamente la partita ancora una volta con l’imprendibile Neres che, approfittando di un passaggio avventato di Ravaglia, ruba il pallone ad un sorpreso Lukumi e beffa il portiere bolognese con un pallonetto di rara qualità e bellezza. Il Bologna accusa il colpo e va completamente in bambola, non si contano le occasioni per il Napoli che in almeno cinque occasioni, avrebbe avuto l’opportunità di realizzare facilmente la terza rete ed arrotondare ancora maggiormente il punteggio. Ci prova più volte Hojlund, dapprima personalmente e poi quando sbaglia l’assistenza a Neres da solo ed a porta vuota, ci prova Elmas, Spinazzola, il subentrato Lang ed infine Politano che riesce addirittura nell’impresa di mandare alto il pallone da zero metri su un assist irrinunciabile di Gutierrez. Insomma se la partita fosse finita con un 6-0, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Anzi se, come dice Conte, si volesse cercare il pelo nell’uovo, ci sarebbe da riflettere sulle troppe occasioni da rete sprecate in maniera tanto sconsiderata. Ma la serata di Riad non può lasciare spazio a qualsiasi tipo di recriminazione, c’è spazio solo per la gioia, della squadra, dell’allenatore, della società, dello staff e soprattutto dei tifosi che ricorderanno questo natale caratterizzato da un regalo sotto l’albero di notevole prestigio.

