“Un Salto nell’Universo”… una porta di accesso al futuro con tutto il bagaglio culturale del passato

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della prossima mostra personale dell’artista Cesare Catania, artista italiano che sa fondere sapientemente tradizione e innovazione. Le sue capacità creative e il suo gusto estetico abbracciano con entusiasmo la tecnologia e lo sviluppo verso il futuro.

Il 4 maggio inaugurerà la sua galleria personale in Spatial, metaverso fondato nel 2016 con l’obiettivo di rendere facile e accessibile la fruizione di esperienze 3D di alta qualità.

“Un Salto nell’Universo” (questo il titolo della mostra dell’artista) sarà un’esperienza totalmente immersiva, che assicura allo spettatore la possibilità di interagire con il contesto e con il pubblico circostante circostante.

Attraverso una quarantina di capolavori, l’autore ci farà assaggiare tutto il sapore dell’arte digitale, intesa non solo come trasposizione delle sue opere tradizionali ma anche come rielaborazione digitalizzata di concetti sociali e universali che hanno contraddistinto finora la sua produzione artistica.

“L’arte digitale diventa un amplificatore di emozioni e di sensazioni sia per chi la produce che per chi la osserva. Entrare oggi nel Metaverso significa avvicinarsi ad una realtà futura con tutto il bagaglio culturale del passato.” Così spiega Cesare Catania. “Nei prossimi anni assisteremo ad una convergenza del mondo reale e dei diversi Metaversi. Dipinti, sculture e NFTs convergeranno tutti insieme nello stesso oggetto per generare opere d’arte che prenderanno letteralmente vita”

Durtante la mostra si potrà apprezzare la labilità dei confini tra la sua pittura, la sua scultura e la sua arte digitale, confini che spesso si confondono, pur mantenendo fermo il suo attaccamento alla sua arte contemporanea.

Qui sotto il link ufficiale della mostra:

https://www.cesarecatania.eu/mostre-ed-esposizioni/digital-art-exhibition-2022/

“Un Salto nell’Universo”

Metaverso su Spatial – https://spatial.io/

Inaugurazione ufficiale mercoledì 4 maggio 2022

Orari a seconda del Paese e dalla Città da cui il visitatore si collegherà:

– Italia, Francia, Spagna e tutti i paesi GMT+2: inaugurazione a partire dalle ore 6:30 p.m.

– New York e tutti i paesi GMT-4: inaugurazione a partire dalle ore 12:30 p.m.

– Dubai e tutti i paesi GMT+4: a partire dalle ore 8:30 p.m.

– Mumbai e tutti i paesi GMT+5:30: inaugurazione a partire dalle ore 12:00 a.m.

Come accedere alla mostra:

1) Registrarsi al sito Internet Spatial – https://spatial.io/ con il proprio account privato

2) Se si ha piacere, creare il proprio avatar personalizzato seguendo le istruzioni riportate nel sito

(la creazione del proprio avatar personalizzato non è obbligatoria per poter visitare la mostra)

3) Collegarsi al link diretto della mostra

https://bit.ly/3Kt94IN

oppure cercare semplicemente

“Cesare Catania Art Gallery” nella barra di ricerca del Metaverso di Spatial