Un pubblico numeroso per la lecture “Bianca Menna e Tomaso Binga oggi spose” al Complesso San Michele

Grande interesse hanno accompagnato la lecture “Bianca Menna e Tomaso Binga oggi spose”, svoltasi ieri, 28 gennaio 2026, alle ore 18.00 nella sala Affreschi del Complesso San Michele a Salerno.

«La Fondazione Carisal è orgogliosa di sostenere e promuovere incontri come questo che rappresentano un’occasione preziosa di approfondimento culturale e di confronto che si inserisce pienamente nella missione della Fondazione: contribuire alla crescita culturale del territorio offrendo e al pubblico strumenti critici per comprendere il linguaggio dell’arte e il suo ruolo nella società contemporanea. La grande partecipazione di questa sera conferma quanto sia forte il desiderio di cultura viva, capace di interrogare il presente attraverso le voci più libere e radicali dell’arte contemporanea», ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, nel suo intervento di apertura.

L’incontro, curato da Stefania Zuliani, Professoressa ordinaria dell’Università degli Studi di Salerno e Direttrice della sede salernitana della Fondazione Menna, ha proposto un approfondimento critico sulla figura e sulla ricerca artistica di Bianca Menna / Tomaso Binga, protagonista della mostra “Doppio Sogno – Un viaggio attraverso la collezione Filiberto e Bianca Menna”.

Attraverso una riflessione intensa e articolata, la lecture ha restituito al numeroso pubblico presente la complessità di una delle voci più radicali e libere dell’arte contemporanea italiana, mettendo in luce il dialogo tra poesia visiva, performance e pratica femminista che caratterizza il lavoro dell’artista.

L’appuntamento rientra nel programma di incontri e attività collaterali della mostra “Doppio Sogno – Un viaggio attraverso la collezione Filiberto e Bianca Menna”, promossa, realizzata e sostenuta dalla Fondazione Carisal, a cura della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno e del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con l’Archivio Fabio Mauri e con il sostegno di Fondazione Banco di Napoli, Palazzo Innovazione e Pasta Garofalo.

L’evento espositivo, che intreccia arte, critica e memoria collezionistica tra Roma e Salerno, sarà visitabile fino al 14 febbraio 2026 presso il Complesso San Michele, dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 alle 20.00, con ingresso gratuito.

Il calendario completo degli incontri e delle attività collaterali è disponibile al link: su https://www.fondazionecarisal.it/wp-content/uploads/2026/01/rev_Programma-degli-Incontri.pdf

Per ulteriori informazioni sulla mostra: https://www.fondazionecarisal.it/mostra-doppio-sogno-un-viaggio-attraverso-la-collezione-filiberto-e-bianca-menna/

