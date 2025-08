Un ponte verso il futuro: Forza Italia e Azzurro Donna unite per il rilancio del Mezzogiorno

2 minuto di lettura

Condividi

Roma, 06 Luglio – La recente approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte del CIPESS segna una svolta epocale non solo per il Sud Italia, ma per l’intero Paese. Un’infrastruttura attesa da decenni, che oggi torna ad essere un obiettivo concreto grazie all’impegno costante di chi ha creduto in questa visione di sviluppo, sin dalle origini.

“Durante il mio mandato parlamentare – dichiara la Senatrice Silvia Vono – ho avuto l’onore di occuparmi direttamente del progetto, portando in Aula un intervento che ne sottolineava l’importanza strategica, economica e sociale. Il Ponte non è solo un’opera ingegneristica di portata mondiale, ma un simbolo di un’Italia moderna, efficiente e unita.”

L’infrastruttura prevede una campata sospesa da primato mondiale, progettata per garantire collegamenti rapidi tra Sicilia e Calabria, accorciando le distanze e migliorando l’integrazione territoriale. Non meno importante, la realizzazione dell’opera sarà accompagnata da cantieri altamente vigilati, con protocolli stringenti contro ogni tentativo di infiltrazione criminale.

“Il Ponte sullo Stretto è la rappresentazione tangibile di un progetto politico lungimirante, fortemente voluto da Forza Italia sin dai tempi del Presidente Silvio Berlusconi”, ha aggiunto la Senatrice. “Sono orgogliosa di aver contribuito, con il mio intervento parlamentare, a gettare le basi di questo grande sogno italiano che oggi prende forma.”

Accanto a lei, anche il mondo femminile di Forza Italia esprime soddisfazione e partecipazione. *Anna Tortora*, referente cittadina *Azzurro Donna,* dichiara:

“Il Ponte è molto più di un’infrastruttura: è un ponte verso il futuro, che accorcia le distanze fisiche e crea nuove opportunità sociali ed economiche. Come donne impegnate nella politica e nella società, crediamo profondamente nel valore di opere che generano inclusione e progresso. La determinazione e la visione della Senatrice Vono sono un esempio di leadership concreta e appassionata, a servizio del territorio e del Paese.

Il sogno del Ponte sullo Stretto, che per anni ha rappresentato un’aspirazione mai realizzata, oggi torna a vivere nella concretezza di un progetto pronto a partire. È l’Italia che guarda avanti con fiducia, orgoglio e competenza – ed è anche l’Italia che le donne di Forza Italia vogliono continuare a costruire.”

*Nota di Forza Italia*

“Il sogno di Silvio Berlusconi diventa realtà.

Un’opera strategica per unire il Paese, rilanciare il Sud e costruire futuro.

Forza Italia con coraggio e visione, mantiene gli impegni.

Per l’Italia. Per il Mezzogiorno. Per Silvio.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.