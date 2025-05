Un Party stellare all’insegna del cinema per i 18 anni dell’attrice napoletana Federica Vecchione

4 minuto di lettura

Uno spettacolare “Starry party”, con festa a tema “stellata” e all’insegna dell’amicizia, del divertimento e del cinema per celebrare nella splendida cornice di Villa Diamante a Napoli i 18 anni di Federica Vecchione, giovane attrice napoletana appassionata di cinema, teatro, pianoforte e danza, ed impegnata nel sociale con l’Interact Club di Ulisse.

Studentessa al Liceo Classico Sannazaro, Federica Vecchione ha mosso i primi passi nello spettacolo a soli 7 anni alla scuola di recitazione del Teatro Totò, proseguendo poi il suo percorso artistico in un’accademia di Musical dove ha studiato recitazione, canto e danza – in particolare tip tap – per poi dedicarsi allo studio della recitazione cinematografica affidando la sua formazione artistica all’Accademia di Giuseppe Mastrocinque “PM5 Lab”. In questi anni ha lavorato con importanti registi come Jerry Calà (in “Chi ha rapito Jerry Calà”), Sergio Assisi (“Il mio regno per una farfalla”) e Giuseppe Alessio Nuzzo (“Come Romeo e Giulietta”). A teatro ha interpretato il ruolo di Simonetta Lamberti, vittima innocente di camorra, in “Nel campo delle viole” di Diego Sommaripa. A Nuzzo Federica è molto legata in quanto suo ex docente e direttore artistico del Social World Film Festival di Vico Equense e del Pulcinella Film Festival, iniziative delle quali la giovane attrice napoletana è Ambassador da quattro edizioni curando le interviste agli ospiti, insieme al selezionatore Emanuele Donadio, conducendo le attività per i giovani partecipanti, presiedendo la giuria young e svolgendo l’attività di interprete per gli ospiti internazionali.

Al fianco di Federica, pronti ad accogliere gli invitati al party e decisivo supporto nell’organizzazione della festa, sono stati i genitori Rosario Vecchione e Maria Rosaria Lomasti, consulenti aziendali e alla guida di Value consulting – fra le società leader a livello nazionale nella finanza agevolata per le imprese – e il fratello Vincenzo Vecchione, anch’egli appassionato non solo di cinema (mondo nel quale ha esordito a dodici anni in un docufilm diretto da Pupi Avati) ma anche di calcio e vela.

Lo scintillante abito di Federica Vecchione, che per il suo party ha scelto il tema “stelle” ispirata dal film “Polvere di stelle” del suo idolo cinematografico Monica Vitti, è stato realizzato secondo i suoi desideri dal noto stilista Gianni Molaro, il quale ha creato tre modelli per momenti diversi della serata dove ad emergere erano sempre l’eleganza, la preziosità di stoffe, pizzi e ricami e 5 stelle luminose per il primo abito. Il numero 5, giorno e mese della nascita di Federica, è stato del resto un elemento ricorrente in molti dettagli dell’evento, compresi i 5 piani della scintillante torta.

Al party hanno partecipato oltre 200 amici di Federica, con una private area al primo piano della villa dedicata a 70 ospiti parenti, amici e colleghi dei suoi genitori, Maria Rosaria Lomasti e Rosario Vecchione, professionisti non solo specializzati nella consulenza aziendale multidisciplinare ma anche da sempre impegnati nel sociale con le attività del Lions Club Partenope Palazzo Reale.

Molte le presenze all’evento provenienti dal mondo dello spettacolo fra cui Giuseppe Alessio Nuzzo, Gianni Molaro, Angela Achilli, Gennaro De Chiara, Erika Della Rosa, Azzurra Mennella, Annagiulia Salerno, Sara La Rusca, Debora Ostieri, Sissi Del Giudice, Antonio Fortunato, Adriana Serrapica e Vito Amato. Presenti anche imprenditori e professionisti come Giuseppe Langella e Loredana Ammendola, Lorenzo Crea, Enzo Agliardi, Alfredo Mariani, Gennaro Ferrara e Tiziana Volpe, Davide De Curtis e Adele Taralbo, Gianluca Vallitutti e Augusta Gigante, Domenico Fontanella e Fabiana Fantasia, Tania Cuccurese e Biagio Fedele, Titti Petrucci, Tersige Cerrone, Tiziana Astuto e Salvatore Altezza, Vincenzo Salerno e Federica Carratore, oltre al team al completo di Value Consulting e ai colleghi di Federica dell’Interact club di Ulisse Clara e Giulia Scialo, Giorgio Castellan, Massimo Squillante, Mario Paliotto ed Elena Daniele, Victoria Carpentieri e Matteo Pignata.

Federica Vecchione ha affidato l’aspetto entertainment musicale al dj Joe C, al vocalist Valentino Voice e a Ernesto Dolvi per le sue performance uniche e magiche al sax. L’organizzazione della festa, la cura di tutti i particolari, la grafica e la scelta degli allestimenti e dei gadget sono state seguite in prima persona dalla stessa Federica e dalla mamma Maria Rosaria specializzata in comunicazione, marketing ed eventi aziendali, il tutto coadiuvato dalla direzione di Villa Diamante con Giovanna Olivieri. Hair a cura di Magic Hair, make up Antonio Riccardo e Nicola Acella, foto e video Francesco Artistico, flora decorations “I fiori di Lulù”, direzione banqueting e selezione etichette Villa Diamante di Gennaro Pisani.

Allo scoccare della mezzanotte uno splendido spettacolo di fuochi di artificio realizzato da Raffaele Petagna, con pirotecnica Fire motion, ha accompagnato gli auguri per la maggiore età con la scintillante scritta luminosa “Alwais Shine” oltre a uno spettacolo danzante e a fuochi freddi per la torta. Particolarmente emozionante, durante la festa, è stato anche lo spettacolo realizzato dagli amici della scuola di cinematografia con il coordinamento artistico di Annamaria Astarita.

Un party unico elegante ed emozionante, insomma: nell’aria si respirava tutto l’affetto e l’apprezzamento rivolto a una ragazza preparata, colta, pura, artista poliedrica e sempre pronta ad aiutare il prossimo come Federica Vecchione.

