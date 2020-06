Condividi

Edizioni MEA e Live Performing & Arts

presentano Quarta di Copertina

In diretta sulla pagina FaceBook di Edizione MEA e sul canale Youtube di Livenet News

giovedì 18 Giugno 2020 alle ore 19.00

Un nuovo appuntamento con lo smart reading del volume “Sputtanapoli”

Edizioni MEA insieme a Live Performing & Arts presentano il secondo live reading digitale incentrato sul volume “Sputtanapoli” di Maurizio Zaccone, che si terrà in diretta Facebook e Youtube il prossimo 18 Giugno 2020 alle 19.00.

Dopo il successo del primo appuntamento con Quarta di Copertina, evento organizzato da Edizioni Mea in collaborazione con la rivista Live Performing&Arts e promosso da Livecode, il nuovo incontro vedrà tanti protagonisti approfondire i contenuti del volume.

Oltre all’autore Maurizio Zaccone, a leggere dei brani selezionati tratti da “Sputtanapoli” sarà Gabriele Saurio, attore e performer, mentre interverrà Tonino Scala in qualità di editore.

Ad affrontare i temi trattati nel libro, poi, ci sarà anche Flavia Sorrentino responsabile dello Sportello Difendi La Città.

L’incontro sarà moderato da Rosanna Astengo.

Durante la diretta sarà previsto poi un codice sconto del 20% per acquistare il libro che sarà valido a partire dalla diretta fino al 25/06/20.

IL LIBRO

Sputtanapoli – di Maurizio Zaccone, Edizioni MEA.

Un viaggio nella narrazione viziata e stereotipata di Napoli attraverso articoli ed episodi di cronaca degli ultimi tempi raccontati dai media, con uno sguardo alla storia anche meno recente.

Ogni paragrafo è un’occasione per chiarire, bilanciare e rispondere a quella che spesso si rivela una cronaca falsata o esasperata della città.

Non mancano approfondimenti specifici su secolari luoghi comuni e uno sguardo al passato per comprendere meglio il presente e le ragioni di questa malevole narrazione.

I PROTAGONISTI DELLA DIRETTA

Maurizio Zaccone// All’attività di organizzatore eventi e grafico pubblicitario, ha sempre affiancato la passione per la scrittura. Giornalista e Blogger. Scrive per Quotidiano Napoli e Identità Insorgenti. Ma, soprattutto, scrive per la sua città.

Tonino Scala// è politico, blogger, editorialista, giornalista pubblicista e scrittore. Nasce in Germania ma si trasferisce a Castellammare di Stabia dove fin da giovanissimo intraprende la sua carriera politica, da sempre impegnato nel mondo del volontariato e della cooperazione sociale.

Flavia Sorrentino// Da sempre interessata al giornalismo, collabora con diverse testate, per le quali ha curato rubriche di politica, donne e società e questione meridionale, responsabile dello sportello Difendi La Città. Il servizio Difendi La Città è stato istituito dal sindaco De Magistris nella primavera del 2017 con il supporto di un osservatorio composto da venti persone tra giornalisti, giuristi, sociologi e cittadini impegnati nel sociale.

Gabriele Saurio// Attore, cantante e percussionista. In questo periodo d’emergenza causato dal Coronavirus, l’attore campano Gabriele Saurio ha dato il via a Palco Libero, un format web dove diversi artisti hanno scelto di raccontarsi attraverso gli aneddoti, in certi casi mai raccontati, della loro carriera. Un progetto che è stato reso possibile anche grazie a Vocazioni Creative, la sua Associazione di Promozione Culturale e Sociale, di cui lo stesso Saurio è presidente.