Un’ Estate da Belvedere fa il pienone con Salemme: fuochi d’artificio per la rassegna di successo firmata Massimo Vecchione

2 minuto di lettura

Condividi

Pienone bissato per gli ultimi due appuntamenti della rassegna Un’Estate da Belvedere. Vincenzo Salemme si conferma artista amato e ricercato dal pubblico partenopeo, con la commedia “Ogni promessa è debito”, che saluta la programmazione al Belvedere di San Leucio, progettata da Massimo Vecchione.

La piéce vede al centro della narrazione Benedetto Croce con i suoi figli, naufragati a Bacoli. L’uomo per salvarsi fa voto a S.Anna, ma in preda al sonnambulismo di cui soffre, finisce col promettere una ingente somma di denaro che non ha, ai suoi salvatori che registrano l’accaduto facendolo diventare virale sui social. In realtà essi pretendono che Benedetto saldi il suo debito, ma il pizzaiolo ha il conto bancario in rosso di 20.000 euro e tre rate arretrate di mutuo da pagare. Il titolare di ‘Croce e Delizia’ si trova in difficoltà per la concorrenza sleale di altre attività che vendono pizza a prezzi esigui. Due anni dopo la morte della moglie, Benedetto ha visto letteralmente naufragare la sua pizzeria, come gli ricorda la figlia. La pièce oltre ad essere vestibolo esilarante dei modi di fare partenopei, è anche una descrizione minuziosa dell’arte della panificazione dell’alimento più noto a Napoli, la pizza, sulle cui fattezze originarie e originali, si discute in palcoscenico. I personaggi scenici (Nicola Acunzo, Domenico Aria,Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscar Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto), hanno tutti la stessa interazione dei topoi ravvisabili nelle commedie di Eduardo Scarpetta: c’è il gagá con difficoltà logopediche nell’esprimersi; la donna sopra le righe che entra in scena e ne sconvolge il naturale svolgimento; il servitore semplice ma incolto; i familiari che spalleggiano e rivaleggiano il padre. E poi c’è il protagonista, Salemme, capocomico per antonomasia, coinvolgente nelle sue ripetizioni espressive e alle prese con le sue strategie di sopravvivenza che danno dinamo all’effetto ilare. Salemme è il motore turbo della piéce che ingrana con naturalezza nelle dinamiche familiari ed economiche sfocianti nei problemi con il mondo social. Il monito che guida l’intera commedia è anche il titolo dell’opera: “Ogni promessa è debito”, sottolineato dalla figlia 20enne di Benedetto. L’uomo coglie l’occasione per proporre al pubblico una digressione sui rapporti genitori – figli di ieri ed oggi; sul senso delle radici affondate dal ruolo dei nonni, e più in generale sui valori dei legami e sull’economia contemporanea fatta di opportunismo.

Salemme in scena, sconfina nella sua iperbolica interazione con gli attori. È talmente coinvolgente che supporta e sostiene ogni battuta proposta sul palcoscenico. Con questo espediente artistico che piace, Un’Estate da Belvedere sceglie volontariamente di offrire al pubblico un doppio appuntamento teatrale come occasione per rilassarsi e sorridere sulla scia dello humor squisitamente partenopeo.

Il grande successo della commedia, viene sostenuto da uno spettacolo pirotecnico senza precedenti, che illumina l’ultima serata del Belvedere di San Leucio. La gente è entusiasta delle proposte a cui ha assistito. I giovani testimoniano: “La rassegna è stata occasione per conoscere un luogo in cui si sta bene e per godersi artisti di gran calibro in grande serenità”. Gli adulti pongono l’accento sui momenti di spettacolo di matrice sempre più internazionale, diventati anche occasione per vivere l’estate casertana e non solo, in famiglia o con gli amici. Il Festival giunto alla sua X edizione è una scommessa in crescita di Massimo Vecchione e della sua Lwr S.r.l. Il patron sale infatti sul palco per ringraziare l’intera macchina organizzativa e promette di offrire altrettanto divertimento a settembre, con i concerti di grandi artisti, in programma fino al 26/09/2025.

Credits Photo: Arturo Favella

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.