Un casinò online davvero sicuro? Ecco come riconoscerlo!

Negli ultimi anni, il mercato dei giochi da casinò ha segnato una costante crescita. Il vantaggio di questo settore è che riesce ad offrire una variegata modalità di gioco: dai luoghi di gioco tradizionali, come sale, bar e punti vendita, ai portali online, passando per le app di gioco accessibili da mobile.

I Casinò online stanno ottenendo un grande successo testimoniato dagli accessi ai portali in costante aumento. Il gioco online si è trasformato da settore di nicchia a un vero e proprio fenomeno economico e sociale.

E pensare che, fino a qualche anno fa, l’Italia non possedeva una regolamentazione delle sale da gioco virtuali, condizione che esponeva il giocatore a possibili truffe. Le cose sono nettamente cambiate grazie all’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), precedentemente conosciuta come Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

L’importanza del gioco regolamentato

Per equiparare gli standard europei, anche l’Italia ha affidato la gestione del mercato del gioco agli organi statali. Il gioco online è, per forza di cose, l’ultimo in ordine temporale ad essere stato regolamentato. La legalità dell’operatore è di fondamentale importanza per i giocatori, che possono scegliere il casinò online in completa sicurezza, senza il rischio di incorrere in portali illegali.

Dunque, prima di scegliere il casinò online a cui registrarsi, è bene controllare che il portale sia in possesso di licenza ADM, ossia l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli che autorizza il concessionario a lavorare in Italia.

Per scoprire se un operatore online ha la licenza per operare in Italia, controlla in Home Page la presenza del Logo ADM, un piccolo timone azzurro, con il tricolore e la sigla ADM. I maggiori portali di gioco online, come quello di Sisal.it, mostrano il logo ben visibile sulla schermata principale e questa caratteristica garantisce che se scegli di divertirti con le slot Sisal puoi farlo in assoluta serenità e tutelato da possibili frodi.

Quali caratteristiche devono avere i casinò legali?

Esistono diversi modi per riconoscere un casino online legale in Italia ed è bene che tu li conosca. Quando stai per iscriverti a una piattaforma di gioco, è importante accertarsi che abbia le seguenti caratteristiche:

Numero licenza: dopo aver controllato la presenza del Logo ADM, scorrete l’Home Page del sito fino a fondo pagina. Tutti i casinò online sicuri possiedono un numero di licenza, anche detto codice di concessione, a cinque cifre.

dopo aver controllato la presenza del scorrete l’Home Page del sito fino a fondo pagina. Tutti i casinò online sicuri possiedono un numero di licenza, anche detto codice di concessione, a cinque cifre. Informazioni dell’operatore: oltre al numero di licenza, a fondo pagina dell’Home Page dovrebbero essere presenti tutte le informazioni relative all’azienda. Le più importanti sono nome della società, sede legale e i contatti.

oltre al numero di licenza, a fondo pagina dell’Home Page dovrebbero essere presenti tutte le informazioni relative all’azienda. Le più importanti sono nome della società, sede legale e i contatti. Elenco operatori legali: per fugare ogni dubbio, sul sito ufficiale dell’Agenzia trovi l’elenco dei casinò con licenza ADM. Qui troverai tutte le informazioni sulla società e il numero di licenza.

L’ADM è dunque sinonimo di sicurezza e legittimità, un’attestazione imprescindibile per gli amanti dei casinò online.