Un biglietto per visitare Napoli: tra accoglienza e necessità di regolamentare il turismo

L’idea di far pagare un biglietto d’ingresso per accedere al quartiere di San Gregorio Armeno, simbolo indiscusso della tradizione presepiale napoletana, ha recentemente acceso un nuovo dibattito che richiama quanto già avvenuto nella città di Venezia. Napoli, che con il suo centro storico patrimonio dell’umanità attira milioni di visitatori ogni anno, potrebbe seguire l’esempio della Serenissima, imponendo un contributo di 5 euro per coloro che desiderano passeggiare tra le famose botteghe artigiane, visitare le chiese e ammirare i monumenti di uno dei quartieri più iconici della città.

La proposta, ancora in fase embrionale, è stata presentata da Gennaro Esposito, consigliere comunale del partito Azione, con l’obiettivo di regolamentare l’accesso turistico e arginare le problematiche connesse all’afflusso massiccio di visitatori, soprattutto nei periodi festivi. L’idea, se approvata, potrebbe approdare sul tavolo del sindaco Gaetano Manfredi, aprendo così una nuova fase di gestione dei flussi turistici che non mancherebbe di avere effetti significativi sulla vita quotidiana dei residenti e che già da adesso sta sollevando opinioni contrastanti in merito. “Il turismo napoletano è lo specchio della vitalità e dell’accoglienza della città, aperta a tutti e pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza”, ha dichiarato Annamaria Chirico, proprietaria dell’omonima azienda specializzata nella produzione di grano cotto per pastiere e dolci della tradizione napoletana.

Un turismo da regolamentare o da valorizzare?

La questione del biglietto di ingresso per San Gregorio Armeno non si riduce soltanto a un’operazione di gestione dei flussi, ma tocca anche il delicato equilibrio tra accoglienza turistica e identità cittadina. Napoli, con la sua anima calorosa e conviviale, si è sempre distinta per un rapporto con i suoi visitatori. La sua storia millenaria è quella di una città-porta, un crocevia di popoli, culture e commerci, che ha fatto dell’accoglienza uno dei suoi tratti distintivi. Questa vocazione all’ospitalità, oggi, sembra dover fare i conti con la necessità di regolamentare un turismo che, se da un lato è fonte di ricchezza economica, dall’altro rischia di stravolgere la quotidianità dei napoletani e di compromettere la conservazione dei suoi tesori artistici e architettonici.

A questo proposito, Annamaria Chirico, pur comprendendo l’esigenza di tutelare un’area così delicata dal punto di vista storico e culturale, sottolinea l’importanza di preservare lo spirito genuino e accogliente che da sempre contraddistingue il popolo napoletano: “Il turismo è una risorsa inestimabile per Napoli, ci porta vitalità, curiosità e, naturalmente, ricchezza economica. Tuttavia, più che imporre un biglietto di ingresso, credo sia fondamentale far percepire ai visitatori il vero spirito della nostra città. Napoli si è sempre aperta al mondo, accogliendo chiunque con il suo calore inimitabile, e questo è un valore che non possiamo permetterci di perdere”.

