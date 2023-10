“Un assaggio di Napoli” Antonella Fabbricatore presenta il suo libro alle Officine Nautilus

Condividi

Pubblicato dalla casa editrice più antica di Napoli, la Giannini, il libro fa parte della collana Sorsi.

Varcaturo. Si terrà martedì 17 ottobre la presentazione dell’ultimo libro della giornalista e animatrice culturale Antonella Fabbricatore: “Un assaggio di Napoli. La storia partenopea attraverso la sua cucina”. Teatro della presentazione le Officine Nautilus in via Ripuaria Varcaturo. “Un assaggio di Napoli” è pubblicato dalla casa editrice più importante del sud Italia e più antica di Napoli, la Giannini Editore. Il libro della Fabbricatore è il settimo dell’agilissima collana Sorsi, volumi piccolissimi nel formato (A6) e nel prezzo (6,00 euro), che raccontano storie, curiosità che rinvigoriscono lo spirito proprio come una tazzina di caffè. Sorsi di saggi, letteratura, riflessioni e curiosità scritti in gran parte dai 3C, intellettuali, giornalisti e scrittori che fanno parte della sempre più vasta rete di comunicatori di cultura.

Il libro di Antonella Fabbricatore è dedicato alla cucina, metafora della storia e della vita. Attraverso le leggende ed i racconti delle ricette si esprime spesso l’animo di un popolo. Partenope rappresenta il luogo della integrazione e della diversità che si unisce nella ricerca del bello e del gusto. In questo piccolo libro sono illustrate le origini, spesso leggendarie, di alcuni dei piatti della cucina napoletana.

SETTEMBRE 2023

Formato: 10,5×14,8 cm

Rilegatura: fresato

Pagine: 60

Prezzo: € 6,00

ISBN: 978-88-6906-315-2

Collana: Sorsi – vol. 7

Categoria: letteratura