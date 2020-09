Un arresto ed un fermo di P.G. della Polizia di Stato per l’omicidio di sabato scorso a Canosa di Puglia

Condividi

Un arresto ed un fermo di p.g. sono stati eseguiti ieri, dalla Polizia di Stato, per l’omicidio di Giuseppe CARACCIOLO, pregiudicato quarantottenne ferito alle 12 di sabato in un agguato, in Piazza della Repubblica a Canosa di Puglia, e deceduto poco dopo in ospedale ad Andria.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati oggi in un incontro con la stampa che si terrà presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Trani, alle ore 10.45

loading...