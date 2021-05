‘Un amore intramontabile’, la raccolta poetica di Giulio Fortuna sui valori imprescindibili della vita

Condividi

Napoli, 17 mag. – La poesia ricorda ricchezza e diversità dell’esistenza. Lo sa bene Giulio Fortuna, poeta nato a Cercola nel 1956, perito agrario con un passato nell’esercito italiano. Nel 2010 un incidente domestico gli ha cambiato letteralmente la vita, procurandogli la cecità. Da qui la derivazione di un percorso interiore che lo ha indotto a trovare il coraggio di tirare fuori dal cassetto le sue poesie e di scriverne delle nuove, inserite nella raccolta ‘Un amore intramontabile’, edito Colorando i pensieri.

La privazione sensoriale della vista ha generato dunque una poesia estemporanea, scritta in versi liberi da Giulio Fortuna per arrivare dritto al cuore della gente. Il verso è tutto per Giulio, come palesato nella presentazione ufficiale della raccolta, avvenuta lo scorso 15 maggio nella Sala Convegni del Comune di Cercola, alla presenza del sindaco Vincenzo Fiengo, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Ferraro e dell’Unione Nazionale ciechi rappresentata dal consigliere nazionale Giuseppe Fornaro e dal presidente della sezione UICI di Napoli, Mario Mirabile.

Giulio si presenta attraverso i suoi versi come un poeta che incide e graffia velatamente il pensiero del lettore, raccoglie l’eco che gli gira intorno e si fa urlo e canto contemporaneamente. Parlando con lui, leggendo della sua esperienza, navigando tra le sue rime, si percepisce la sua predisposizione alla contemplazione, il suo amore per la natura e per i valori autentici della vita.

Tanti volti, tante storie, insieme a speranze ed ansie abitano il nucleo tematico di ‘Un amore intramontabile’. Il racconto del legame con la Madre Terra, tipico della città di Cercola, l’importanza del volontariato, la presenza di Dio nell’uomo e nel suo operare anche in periodo pandemico, insieme all’amore e all’esperienza della cecità tracciano il percorso dell’individuo e della sua libertà di scelta, ben evidenziato nella prefazione del libro, firmata dallo scrittore Enzo Pisano.

‘Petali d’amore’, ‘Una città per sognare’, ‘Diversamente da te ti guardo con gli occhi del cuore’, ‘L’Oasi della Luce’, ‘Le Fiamme d’Argento’, ‘Medico: quando una professione diventa missione’, sono solo alcuni dei titoli presenti nella raccolta che inneggia ai valori della ricerca e condivisione che rivela l’etere e l’essere.

Così scrivendo Giulio Fortuna omaggia la poesia che può salvare il mondo ed ha salvato anche lui dandogli nuova speranza.

