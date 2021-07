‘Un amore intramontabile’, la raccolta poetica di Giulio Fortuna riceve menzione del Presidente Mattarella e diventa audiolibro per l’Unione Italiana Cieca

Condividi

Napoli, 6 lug. – La poesia regala bellezza e rende eterni i sentimenti di Giulio Fortuna, autore della raccolta ‘Un amore intramontabile’, edita Colorando i pensieri edizioni.

La sensibilità del poeta, legata alla sua cecità e alle esperienze di vita, ha catturato perfino l’attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nelle scorse settimane ha scritto a Giulio, commentando così il suo lavoro di scrittura: “La ringrazio per la raccolta che mi è pervenuta e mi complimento per il suo lavoro”.

Il poeta stupito, replica con gioia a questa lettera: “Quando mi è stata letta la lettera ricevuta ho provato grande meraviglia che un Capo di Stato, nel suo grande ruolo, avesse attenzione anche per noi comuni cittadini. Mai avrei sperato in un riscontro simile”.

Il suo libro di poesie è addirittura diventato audiolibro, su iniziativa dell‘Unione Italiana ciechi, così da consentire a tutti i non vedenti di accedere alla dolcezza delle rime di Fortuna, avvicinandosi al suo mondo poetico.

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi Giuseppe Fornaro, dopo aver assistito alla presentazione della raccolta di rime. Il libro di Fortuna si inserisce così nel percorso del Centro Nazionale del Libro Parlato, promosso dall’Unione, in collaborazione con artisti e volontari che prestano la voce per la lettura dei libri, destinati alla fruibilità dei non vedenti. A tal proposito Fornaro lancia il suo appello: “Accogliamo volontari che desiderano prestare la propria voce per la lettura di testi da trasformare in audio libri. Saremo ben lieti di ricevere le adesioni sull’ e-mail dei nostri contatti. Insieme al sistema Braille che fortunatamente si sta diffondendo in Italia per la divulgazione dell’Arte ai non vedenti, quello del Libro Parlato è un progetto che va implementato e dunque sostenuto”.

