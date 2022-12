Un albero “riciclato” di sette metri illumina il Natale di Telese Terme

Condividi

Più che un semplice albero di Natale è una installazione artistica, un’opera artigianale sostenibile che vuole richiamare l’attenzione sul riciclo delle materie plastiche e, quindi, sul rispetto dell’ambiente.

L’albero nasce grazie a un’idea di Renato Tommaselli membro del direttivo, alla caparbietà del presidente Filippo Sardisco e al lavoro di tutti i membri dell’associazione.

Così, nella città del Sannio, uno dei simboli planetari del Natale si trasforma in un messaggio green, di attenzione all’ambiente, grazie al lavoro del direttivo della Pro Loco Telesia che insieme ad alcuni volontari, in 15 giorni hanno realizzato quest’opera di grande effetto e di non semplice realizzazione, dovendo realizzare una struttura in ferro intorno alla quale legare, una per volta, le bottiglie.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione poter riempire di significati un momento magico, soprattutto per i più piccini, come il Natale”, è il commento del presidente della Pro Loco, Filippo Sardisco”. “Tra i nostri valori fondanti – aggiunge -, infatti, come associazione che opera sul e per il territorio, tra i primi c’è proprio l’attenzione all’ambiente e alle pratiche green anche attraverso iniziative e attività di sensibilizzazione. Ne approfitto per rivolgere alla nostra comunità i migliori auguri di buone feste e per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando con noi, ricordando che lo spirito che ci anima è quello del volontariato”.