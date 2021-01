Un 2021 con aumento di Luce e Gas. E le vaccinazioni? In ritardo

Condividi

Buon 2021! Nel primo trimestre ci sarà un incremento delle bollette per ogni famiglia. Gli aumenti saranno del 4,5% per l’elettricità e del 5,3% per il gas.

“Dopo i fantamiliardi di liquidità di aprile, annunciati in occasione di una conferenza stampa relativa a un decreto “a saldo zero”, il Premier Conte ci è ricascato con il cashback, annunciando rimborsi ottenibili fino a 150 euro per gli acquisti di Natale 2020 con bancomat e carte di credito.

Peccato che l’articolo 11 comma 3 del Decreto attuativo del cashback (DM 24.11.2020 n. 156) prevede che, per gli acquisti effettuati in questo periodo, il limite massimo di rimborsi erogabili sia di 227,9 milioni di euro.

Non vi è dunque da stupirsi se, a fronte di circa 5,8 milioni di italiani che hanno cumulato un diritto di rimborsi medi di 35 euro, stia calando il silenzio istituzionale sull’iniziativa.

Semplicemente sono finiti i circa 200 milioni che erano stati messi a disposizione nel mondo reale.

Quello che assai poco frequentano i comunicatori di Palazzo Chigi e l’interprete che ad essi si affida.

Assai più ingenti sono le risorse disponibili per i rimborsi relativi agli acquisti effettuati nei due semestri 2021 e nel primo semestre 2022: circa 1,35 miliardi a semestre.

Resta da capire, in termini di rapporto qualità – prezzo (4,75 miliardi in due anni), la bontà dell’iniziativa”.

Enrico Zanetti

Giusto puntualizzare anche altro

“Siamo il grande Paese con il più alto tasso di letalità e con la situazione economica e finanziaria più fragile. Il Piano vaccinale è debole e non sta funzionando e del Recovery Plan non c’è traccia. Questa crisi va chiusa subito superando il fallimento del Governo Conte”.

Carlo Calenda

Il piano di vaccinazione è in clamoroso ritardo e il Paese viene svenduto.

” Il nuovo anno parte ancora all’insegna dell’avversione ideologica del governo nei confronti del mondo produttivo e della proprietà privata:

sono stati fatti partire 50 milioni di cartelle esattoriali e nuovi avvisi che rappresentano la continuazione della guerra dichiarata da tempo alle partite Iva;

la proroga degli sfratti è emblematica di un accanimento contro i piccoli proprietari, a molti dei quali viene tolta l’unica fonte di reddito rimasta.

Questa una maggioranza al capolinea, incapace di mutare pelle, e che invece di costruire sta seminando solo macerie”.

Annamaria Bernini

Il cittadino medio è confuso, non riesce a comprendere quello che sta accadendo. Una persona anziana che sente “Recovery Fund”, “Recovery Plan” ha delle difficoltà.

Dovrebbe essere compito del Governo facilitare la comprensione con strumenti adeguati, invece si continua con il bombardamento mediatico tra terrorismo psicologico e confusione.

Dulcis in fundo

“Pur di salvare la poltrona il premier Conte accarezza l’ipotesi di ‘responsabili’ che sostengano il governo. Esattamente il quadro di critica per cui sono nati ed ora soccombono i 5Stelle. Alla faccia di Razzi e Scilipoti”.

Marco Rizzo

