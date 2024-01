Umberto Cristadoro è il nuovo presidente delle Acli di Napoli

Condividi

4 gennaio 2024 – Umberto Cristadoro è il nuovo presidente delle Acli Metropolitane di Napoli.

Lo ha eletto per acclamazione il consiglio aclista, riunitosi per l’occasione in un luogo simbolico, la sede dell’associazione Figli in Famiglia di San Giovanni a Teduccio, uno dei luoghi più “difficili” dell’area metropolitana partenopea. Cristadoro, 63 anni, originario di Ercolano, dipendente pubblico, è attualmente componente della presidenza nazionale dell’Unione Sportiva Acli e, nel precedente mandato associativo, ricopriva la carica di vicepresidente vicario delle Acli di Napoli. Prende il posto di Maurizio D’Ago.

“Metterò il massimo impegno in questo incarico che mi onora, al servizio degli iscritti alle Acli, ai nostri utenti, alla cittadinanza della Città Metropolitana di Napoli. – queste le prime parole del presidente Cristadoro – La presidenza è un incarico di grande responsabilità che svolgerò con la mia totale dedizione, serietà, spirito di servizio e con uno scrupoloso e rigoroso rispetto delle regole. In continuità con l’intenso lavoro svolto nello scorso mandato le mie energie saranno rivolte ad assolvere questo ruolo mettendo in pratica quei valori che caratterizzano la nostra associazione: la fedeltà alla Chiesa, ai lavoratori ed alla democrazia. Ringrazio Maurizio D’Ago per aver guidato il percorso fino ad oggi, seguirò la strada che abbiamo tracciato insieme.”

L’associazione dei lavoratori cristiani partenopei conta oltre quindicimila soci di sistema, divisi in decine di strutture di base su tutto il territorio metropolitano. Il consiglio ha eletto per acclamazione anche la nuova presidenza, su proposta di Cristadoro.

Vicepresidente vicario è Michele M. Ippolito, mentre il secondo vicepresidente è Daniela Russo, responsabile del coordinamento donne Acli. Responsabile amministrativo è Antonio Liberti. Completa i componenti eletti Martina Piccolo. Sono componenti di diritto la presidente dell’Unione Sportiva Acli Luciana Cristadoro, il presidente della FAP – Federazione Anziani e Pensionati Gennaro Guida, il coordinatore dei Giovani delle Acli Giuseppe D’Amico, la responsabile Acli Colf Anna Cristofaro.