ULTRAPOP feat Leda Battisti & Tony Esposito con il nuovo singolo “SHANGAI

Dal 26 giugno in tutte le radio e store digitali il nuovo singolo degli ULTRAPOP dal titolo “SHANGAI”, un brano ballabile, dal ritmo incalzante, dall’atmosfera solare e mediterranea

“Qualsiasi cosa arriva da Shangai, ormai, tranne l’amore ed il mare è tutto online…” nel testo si racconta l’estate, partendo dalla spensieratezza degli anni ’90 all’Isola d’Elba, fino ai nostri giorni, una realtà che stiamo vivendo in un modo che a quei tempi sicuramente non era immaginabile.

Con gli ULTRAPOP due featuring d’eccellenza come LEDA BATTISTI e TONY ESPOSITO. Leda commenta: “Collaborare con gli Ultrapop è stata una ventata di energia e di freschezza, una carica che mi porterò dentro a lungo!”. Lyric video: Clicca qui

Francesco (voce Ultrapop) ci spiega: “Con Tony e Leda, che sono dei grandissimi musicisti, siamo riusciti a trovare il mood giusto di cui aveva bisogno questa canzone”.

Il brano, scritto da Mignogna e Germanelli, già autori di molti artisti italiani, (mix e mastering di Alex Marton-Firstline Studio), è accompagnato dal videoclip girato tra Roma, Piombino e Prato, con la regia di Simone Gazzola, riprese drone di Michele Collavitti.

Nel 2019 gli ULTRAPOP hanno stazionato per oltre 3 mesi nelle classifiche radiofoniche con “Hashtag Love”, brano presente nella colonna sonora del reality “Il Collegio” su RAI 2 ed in rotazione su MTV ITALIA http://www.mtv.it/musica/video/6l7fl2/Hashtag-Love

