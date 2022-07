Ultimo Tv presenta il documentario su David Bowie – Ziggy Stardust

Condividi

UltimoTv, la tv streaming di Sergio De Caprio alias Capitano Ultimo e del regista Ambrogio Crespi presenta il documentario “David Bowie – Ziggy Stardust” per ripercorrere i momenti più emozionanti di questo grande artista che proprio 50 anni fa pubblicava questo album che divenne iconico. Questo documentario musicale fa parte dell’accordo di distribuzione tra UltimoTV e Rco Europe/Firmament Pictures.

Ziggy Stardust è stato il suo quinto album musicale uscito nel 1972 dalla RCA Records e ristampato su compact disc per la prima volta nel 1984 ed ha venduto oltre 7,5 milioni di copie nel mondo.

Un album che narra di un mondo sull’orlo dell’apocalisse in cui l’ultimo eroe è un ragazzo divenuto rockstar grazie a un aiuto alieno.

Nel 2006 il Time lo ha incluso tra i migliori 100 album di tutti i tempi.