Ultimo diventa papà, chi è la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha catturato l'attenzione dei media e dei fan da quando è diventata la fidanzata di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, dal quale aspetta un bambino. Ma chi è veramente la ragazza che ha conquistato il cuore del giovane cantautore romano? Jacqueline Luna Di Giacomo è nata il 10 marzo 2000, ed è la figlia della famosa showgirl Heather Parisi, e di Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. Cresciuta tra l'Italia e gli Stati Uniti, Jacqueline ha sempre avuto una vita ricca di esperienze internazionali. Pur non seguendo le orme della madre nel mondo dello spettacolo, Jacqueline ha sviluppato una forte passione per la moda che l'ha portata a lanciare il suo brand 'giveme?': vestiti made in Italy pitturati dalla lei stessa. È una presenza attiva sui social media, dove condivide scatti della sua vita quotidiana, viaggi e momenti speciali. Ed è una grande amante degli animali.

Il rapporto tra Jacqueline e Ultimo è diventato di dominio pubblico nel 2021. I due si sono conosciuti attraverso amici comuni e da allora la loro relazione è cresciuta, diventando sempre più solida. Ultimo, noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha comunque mostrato in diverse occasioni il suo amore per Jacqueline: dal brano scritto per lei 'Quel filo che ci unisce' al video di 'Altrove' che ha come protagonisti i due innamorati. Il rapporto con la famiglia. Sui social, Jacqueline condivide spesso scatti insieme a suo padre, mentre poco o nulla di sua madre, Heather Parisi. Il rapporto tra madre e figlia è stato portato alla ribalta da Francesca Fagnani durante un'intervista a Heather Parisi nel programma 'Belve' lo scorso anno. In quell'occasione, Heather ha evitato di rispondere alle domande sulla figlia e sul suo rapporto con Ultimo. "Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private", aveva dichiarato la showgirl. Poco dopo la risposta della figlia via social: "Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni", ha scritto Jacqueline in una storia su Instagram sollecitando il rispetto per la sua privacy: "Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato". Chissà se l'arrivo del nuovo bambino possa riappacificare gli animi. —[email protected] (Web Info)

