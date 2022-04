Ultimo appuntamento stagionale allo ‘Jovinelli’ di Caiazzo: domenica 10 aprile ‘Tutti giu’ per terra’

Condividi

Il Teatro Jovinelli di Caiazzo si prepara ad accogliere il fedele pubblico di appassionati per l’ultima proposta stagionale in cartellone. Domenica 10 Aprile, con inizio alle ore 18,45, gli attori Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese porteranno in scena la commedia ‘Tutti giù per terra’, da loro anche scritta e diretta.

Una notte, tre sconosciuti dalle dubbie qualità morali, si incontrano sul tetto di un palazzo con lo stesso scopo. Insofferente delle proprie esistenze si sono resi conto di aver imboccato una strada che li ha portati in un vicolo cieco. Lassù, ognuno di loro vorrebbe essere solo, invece si ritrovano a confrontarsi, a deridersi a causa delle loro diversità, a mostrare le proprie vulnerabilità e finiscono per parlare delle loro vite, degli errori, degli amori. Così, messi di fronte a sé stessi come davanti ad uno specchio, si chiedono come mai sono finiti su quel tetto, nello stesso giorno, alla stessa ora e con le stesse, precise intenzioni. Uno spettacolo ricco di situazioni e dialoghi esilaranti che, oltre alla risata, lasceranno tanto spazio alla riflessione. Il tutto impreziosito dalle musiche di Ciro Cino, le scene di Fabrizio Petito, i costumi di Rosa De Giulio.

E’ possibile prenotare i biglietti in anticipo contattando i numeri 335 1739467 oppure 339 1401547.