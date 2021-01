Uici Sant’Anastasia: Un grido d’aiuto che speriamo possa arrivare a chi di dovere!

Condividi

L’UICI Presidio di Sant’Anastasia e Paesi Vesuviani è da anni che s’impegna affinché chiunque abbia una disabilità visiva goda dei giusti mezzi per una maggiore autonomia e la massima integrazione nella società. Per permettere che ciò accada è quanto mai necessario che si istituisca, una volta e per tutte, una sede che possa accoglierli e che gli permetta di sentirsi in uno spazio sicuro. Per questo chiediamo ufficialmente che i locali della Biblioteca Siani di Sant’Anastasia (Napoli) siano destinati alla suddetta associazione. I locali si presentano già forniti del nuovo sistema tattilo-vocale che mira all’indipendenza, alla mobilità e alla fruizione autonoma negli spazi da parte delle persone con disabilità visiva. Questo sistema di linguaggio tattilo-vocale LOGES-VET-Evolution (LVE), di ultima generazione, permette ai disabili visivi, che frequentano il Presidio Uici, di sentirsi più sicuri e autonomi all’interno dei locali spostandosi autonomamente (toilette, ufficio, sala attività, uscita). Questo immenso lavoro, svolto durante gli anni, non può e non deve essere dimenticato! Si può facilmente comprendere che un posto nuovo annullerebbe l’autonomia raggiunta dai nostri soci, catapultandoli nuovamente in sentimenti di frustrazione e delusione. Le persone con handicap meritano RISPETTO e RISPOSTE! Avere degli spazi idonei ai bisogni di persone diversamente abili e che gli permettano di continuare a svolgere i percorsi di riabilitazione e formazione è più che mai una responsabilità morale e materiale che l’amministrazione deve urgentemente assumersi.

Il Responsabile

Giuseppe Fornaro

Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Presidente Della Real Vesuviana e consigliere dell’associazione Solid’Arte e l’ASSOCIAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DELLA CAMPANIA

