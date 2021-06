Ugl, Mattei a Caserta per i tre anni di mandato di Palumbo

Condividi

In occasione della celebrazione del terzo anno di mandato del segretario territoriale della Ugl Ferdinando Palumbo, eletto il 22 Giugno del 2018 nello storico congresso di Castelvolturno, questa mattina è giunto in terra di lavoro il Segretario Nazionale della Ugl Agroalimentare Paolo Mattei il quale si è a lungo intrattenuto nella sede di Piazza Ruggiero per registrare l’attività della categoria sul territorio e per programmare la future azioni sindacali da mettere in campo. Numerosi gli incontri e gli appuntamenti fissati da Mattei il quale punta con decisione alle prospettive di crescita di Caserta e della sua provincia.

“Questo territorio è da considerarsi tra le le capitali italiane ed europee del comparto agroalimentare” ha dichiarato Palumbo “il trasferimento della sede al centro di Caserta e la definitiva composizione di una squadra che vede la partecipazione di tante donne, rappresenta l’inizio della fase due e dunque guardiamo al consolidamento della nostra organizzazione”.

Il Tour di Mattei si è concluso con il saluto alla delegazione provinciale della UGCons capitanata dall’Ing. Luca Tortora.

