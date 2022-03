Ugl Caserta. 8 Marzo dedicato alle donne Ucraine. Olena Ioyko :”Basta con la guerra”

Condividi

Sarà Olena Ioyko il volto dell’8 Marzo 2022 della Ugl Caserta. La guerra di occupazione dell’Ucraina, argomentano dal sindacato di Piazza Ruggiero, ha aperto uno spaccato femminile che ci sentiamo di dover rappresentare nella giornata internazionale della donna. “Dopo la nostra partecipazione alla manifestazione in Piazza della Prefettura” ha dichiarato la Vice Segretaria Marianna Grande “abbiamo toccato con mano le difficoltà delle donne Ucraine che lavorano nel nostro paese che in alcuni casi hanno visto partire figli e compagni per il fronte. Più che il solito convegno, lavoriamo per dare un segno tangibile del nostro impegno”:

Per Olena, alla quale il Segretario Ferdinando Palumbo affiderà nei prossimi giorni una specifica delega ai rapporti con la comunità Ucraina, l’unica frase da pronunciare è “Basta con la guerra”. Intanto nel prossimo week end arriverà presso la sua abitazione una famiglia di profughi,con la quale il Segretario Utl si collegherà in videochiamata per donare un messaggio di solidarietà.