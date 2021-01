Ufficio ADM di Napoli 2: Attività di verifica e controllo nel settore delle accise nell’anno 2020

Condividi

Napoli, 5 gennaio 2021 – Nel corso del 2020, l’Ufficio ADM di Napoli 2 ha effettuato attività di verifiche e controlli su società operanti nel settore delle accise, con un recupero di circa 14 milioni di euro.

I funzionari ADM, sia attraverso il lavoro effettuato presso le aziende sia in modalità agile, hanno rilevato irregolarità che hanno portato all’accertamento di maggiori imposte pari a 6.026.371 euro, con un accertato I.V.A. afferente di 871.667 euro, e sanzioni minime pari a 6.200.329 euro e penalità fisse pari a 1.616.675 euro.

I notevoli risultati sono stati ottenuti anche grazie alla continua attività di controllo dell’ADM che, nonostante il periodo emergenziale, ha eseguito nella provincia di Napoli 578 controlli su aziende riguardo a prodotti energetici, alcoli, energia elettrica e gas naturale, mantenendo sempre costante la vigilanza e la sicurezza fiscale dalla produzione alla commercializzazione finale di suddetti prodotti, anche a garanzia del consumatore e degli operatori economici corretti.

I risultati raggiunti dimostrano il continuo impegno dell’Agenzia ADM a tutela dell’erario nazionale e dell’U.E., vigilando sulla correttezza fiscale dei traffici degli operatori economici interessati, specialmente in un momento difficile per tutto il Paese.

