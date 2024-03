1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Vittoria esterna del Torino a Udine contro la squadra bianconera per 2-0, nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Ai granata basta un gol per tempo di Zapata e Vlasic per avere la meglio sulla formazione di Cioffi. Con questo successo la squadra di Juric si porta a 41 punti in classifica, mentre i friulani restano fermi a 27 punti. Primo tempo intenso al Bluenergy Stadium, dove il Torino parte meglio e colpisce un palo con Vlasic all'8'. Poi due minuti più tardi i granata trovano il vantaggio con Zapata, che al 10' di testa supera Okoye per l'1-0. I padroni di casa reagiscono con Kamara ma la conclusione termina sul fondo. Nel finale è ancora il Torino pericoloso con Okoye che respinge due volte le conclusioni pericolose di Okereke. Ad inizio ripresa, al 53' il Torino raddoppia: Gineitis ruba palla a Pereyra sulla trequarti e serve Zapata, che allarga per Vlasic che saltando Giannetti e batte Okoye per il 2-0. L'Udinese non riesce a reagire e al 72' Okoye salva ancora su Zapata di testa. Nel finale squillo dell'Udinese che all'82' ci prova con Thauvin che sfiora il palo. Non c'è più tempo e i granata espugnano Udine. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it