Ucraina, Zelensky: “Offensiva Russia a Kursk”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

"La Russia ha lanciato una controffensiva a Kursk". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fa il punto sulle news relative alla regione russa che le forze armate di Kiev hanno invaso all'inizio di agosto, aprendo una nuova fase nella guerra iniziata oltre 900 giorni fa. La reazione di Mosca, a giudicare dalle parole di Zelensky in una conferenza stampa, non rappresenta una sorpresa: "E' coerente con il piano ucraino", dice il presidente senza fornire ulteriori dettagli.

Il ministero della Difesa russo, intanto, ha reso noto di aver riconquistato in due giorni 10 villaggi nella regione di Kursk che erano nelle mani degli ucraini. A fine agosto Kiev aveva affermato di controllare quasi 1.300 chilometri quadrati di territorio russo. Secondo il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, l'esercito russo sta spingendo le truppe ucraine fuori dalla regione. Le informazioni diffuse da Lavrov corrispondono solo in parte alle news fornite da blogger militari e think tank che monitorano quotidianamente le operazioni. Dall'inizio dell'incursione nella regione il 6 agosto, le forze armate dell'Ucraina avrebbero perso almeno 7.000 soldati nel solo distretto di Sudzha, ha detto alla Tass il maggiore generale Apty Alaudinov, vice capo del Dipartimento politico-militare principale delle forze armate russe e comandante dell'unità commando delle forze speciali Akhmat. "Dall'inizio di questa operazione a Kursk, si stima che l'avversario abbia perso circa 7.000 soldati nella sola nostra zona di responsabilità", ha affermato Alaudinov. Il ministero della Difesa russo ieri ha riferito che nel periodo delle operazioni di combattimento nell'area di Kursk, il nemico ha perso oltre 12.200 uomin —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.