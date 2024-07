Ucraina, Zelensky: “Di tutto per far perdere il terrore russo, serve a ogni Paese”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Stiamo facendo di tutto per far perdere il terrore russo. E non solo questo serve al nostro Paese, ma serve a tutti, a tutti i partner, a tutte le nazioni". Lo scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, concluso il vertice della Nato. "Ringrazio tutti quelli che sostengono l'Ucraina – ribadisce – Grazie per le decisioni importanti che servono a difendere le vite". Un ringraziamento speciale è poi stato rivolto da Zelensky alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "A Washington ho incontrato la premier italiana. L'ho informata della situazione al fronte e del terrore aereo russo contro le città ucraine. Abbiamo discusso delle principali esigenze dell'Ucraina, compresa la difesa aerea. Sono grato – scrive su X il leader ucraino – che le capacità di difesa e la ripresa dell’Ucraina siano state fissate come priorità per la presidenza italiana del G7 quest’anno". Intanto sul fronte di guerra ucraino, la difesa aerea fa sapere di aver intercettato e abbattuto nella notte cinque missili e 11 dei 19 droni lanciati dalla Russia contro il territorio ucraino. E' quanto ha reso noto il comandante dell'Aeronautica militare, Mykola Olenshchuk, come riporta Ukrinform. I missili da crociera Kh-101 sono stati abbattuti sulle regioni ucraine di Khmelnytskyi, Sumy e Cherkasy. Contro i droni la difesa aerea è intervenuta sulle regioni di Mykolaiv, Kiev, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Kherson e Sumy. —internazionale/[email protected] (Web Info)

