Ucraina, Zelensky ‘apre’ alla Russia: “Partecipi a prossimo summit di pace”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che sta preparando un secondo vertice di pace per novembre al quale potrebbe essere rappresentata anche la Russia. Il primo di summit organizzato da Kiev, che si è svolto il mese scorso in Svizzera, ha visto l'assenza di Mosca e si è risolto senza risultati concreti. ''Credo che debbano esserci rappresentanti russi al secondo summit", ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev. Il presidente ucraino è intanto tornato a chiedere armi ai Paesi alleati. Kiev, ha spiegato, ha bisogno di 25 sistemi di difesa aerea Patriot per coprire completamente i cieli sopra l'Ucraina. "Dal punto di vista della nostra difesa aerea, per coprire completamente l'Ucraina abbiamo bisogno di 25 sistemi. In questo modo, il cielo dell'Ucraina sarà completamente chiuso", ha detto il presidente ucraino. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.