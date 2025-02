Ucraina, Von der Leyen: “Russia una canaglia ai confini, aumentare spese per la difesa”

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ucraina, Russia, Stati Uniti e non solo. Ursula von der Leyen ha incontrato la stampa oggi a Monaco insieme al presidente della Baviera Markus Soeder (Csu), a margine della Conferenza sulla Sicurezza: "Oggi a Monaco di Baviera parleremo anche dell'Ucraina e dell'importante questione delle condizioni per porre fine a questa terribile guerra. La questione è di grande interesse per l’Europa. Il popolo ucraino, come noi, ha il massimo interesse a vedere una pace giusta e duratura", ha detto la presidente della Commissione Europea, "è particolarmente vero che i Paesi europei dovranno garantire la sicurezza e assumersi la responsabilità della ricostruzione. Siamo fermamente al fianco dell’Ucraina. Insieme ai nostri numerosi partner internazionali vogliamo garantire che possa decidere da una posizione di forza le condizioni a cui tutte le parti deporranno le armi. Il futuro dell'Ucraina è anche il futuro dell'Europa". Parole dure verso Putin e la Russia, definita una "canaglia" ai confini, e a causa della quale anche l'Europa "deve cambiare", per adattarsi alla nuova realtà. "Il nostro compito qui a Monaco non è solo descrivere il panorama geopolitico di quest’anno", ha spiegato Von der Leyen, "ma modellarlo, in modo da garantire che i nostri valori transatlantici durino e che i nostri interessi siano difesi". "Poiché c’è un chiaro tentativo da parte di alcuni di costruire sfere di influenza. Visioni contrastanti dell’ordine mondiale stanno portando a un approccio più transazionale negli affari globali", ha aggiunto, "e l’Europa deve cambiare per prosperare in questa nuova realtà. Dobbiamo essere intelligenti. Dobbiamo essere lucidi su ciò che ci aspetta, da una Russia canaglia ai nostri confini alle sfide alla nostra sovranità e alla nostra sicurezza. E non dovremmo sottovalutare il potenziale dirompente di una concorrenza tesa o addirittura di un conflitto bipolare tra Cina e Stati Uniti. Può essere scomodo da ascoltare, ma è il momento di parlare in modo chiaro". Fondamentale investire nella difesa: "L'Unione Europea può sostenere gli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti nella difesa e nella sicurezza. Vorrei quindi che gli Stati membri aumentassero in modo significativo la spesa per la difesa", ha detto la presidente della Commissione, "presenteremo un ampio pacchetto di misure adeguate alla specifica situazione di bilancio di ciascuno Stato membro. In secondo luogo, un approccio europeo necessita di un ampio pacchetto per la difesa. Mi riferisco alle priorità europee condivise. Sono urgentemente necessari investimenti nel settore della difesa di comune interesse europeo. Dobbiamo inoltre accelerare il processo di adesione dell'Ucraina". "Un’Ucraina fallita indebolirebbe l’Europa, ma indebolirebbe anche gli Stati Uniti", ha sottolineato ancora Von der Leyen. Se Kiev finisse sottomessa ai russi, un simile esito della guerra "intensificherebbe le sfide nell’Indopacifico e minaccerebbe i nostri interessi condivisi. Perché ciò che abbiamo visto è che gli autoritari di questo mondo stanno osservando attentamente, per vedere se si resta impuniti

quando si invade il proprio vicino e si violano i confini internazionali, o se esiste un vero deterrente". "Stanno osservando con molta attenzione quali azioni scegliamo di intraprendere", ha continuato, "ed è per questo che è così importante ottenere un risultato: l'Ucraina ha bisogno della pace attraverso la forza. L’Europa vuole la pace attraverso la forza. E il presidente Trump ha chiarito che gli Stati Uniti sono fermamente impegnati a promuovere la pace attraverso la forza. Quindi credo che, lavorando insieme, possiamo garantire quella pace giusta e duratura". Come ha detto Volodymyr Zelensky "fin dall'inizio l'Ucraina vuole la pace più di chiunque altro, una pace giusta e duratura, affinché gli orrori degli ultimi tre anni non si ripetano mai più. D'altro canto, il presidente Vladimir Putin si dice disposto a un incontro, maa quali condizioni? Spetta a lui dimostrare che il suo interesse non è prolungare questa guerra. Spetta a lui dimostrare di aver rinunciato alla sua ambizione di distruggere l’Ucraina", ha concluso Von der Leyen. —internazionale/[email protected] (Web Info)

