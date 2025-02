Ucraina, Ue con Zelensky: “È democrazia, Russia no”

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – All'indomani della 'tirata' sul social Truth del presidente degli Usa Donald Trump contro l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, accusato di essere un "dittatore" che non si sottopone ad "elezioni", una formulazione che ricorda le tesi del presidente russo Vladimir Putin, l'Unione Europea ha elaborato una risposta, che arriva dopo quelle dei leader nazionali. Tra i primi a rispondere a Trump è stato il premier britannico Keir Starmer, che ha fatto sapere di aver chiamato Zelensky, leader "democraticamente eletto" del suo Paese. Anche il cancelliere Olaf Scholz ha detto che "è semplicemente sbagliato e pericoloso negare la legittimità democratica del presidente Zelensky". L'Unione non si è affrettata a ribattere a Trump ed è abbastanza evidente la volontà di non infilarsi in un botta e risposta con Washington, che non gioverebbe a nessuno: dopo il silenzio di mercoledì, la replica della Commissione è stata affidata ad un portavoce. Nell'Ue, ha detto durante un briefing il portavoce Stefan de Keersmaecker, "abbiamo una posizione chiara. Volodymyr Zelensky è stato eletto legittimamente in elezioni democratiche, libere ed eque. L'Ucraina è una democrazia, la Russia di Vladimir Putin no". Mentre il presidente francese Emmanuel Macron volerà a Washington per incontrare Trump, forse già lunedì prossimo, e il premier britannico Starmer è anch'egli atteso nella capitale Usa la settimana ventura, lunedì 24 febbraio i vertici Ue si recheranno a Kiev.

Il 24 febbraio, ha ricordato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, l'unico tra i tre presidenti Ue ad avere risposto indirettamente a Trump via social, "ricorre il terzo anniversario dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Ho deciso di essere a Kiev per quell'occasione, con la presidente Ursula von der Leyen, per riaffermare il nostro sostegno all’eroico popolo ucraino e al presidente democraticamente eletto Volodymyr Zelensky". Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez si recherà in visita a Kiev lunedì prossimo, "per ribadire il sostegno della Spagna alla democrazia ucraina e al presidente" Zelensky. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'Europa "non può essere spettatrice, ma deve essere protagonista sia della pace in Medio Oriente, sia in Ucraina". Nel frattempo, sempre lunedì prossimo, a Bruxelles, i ministri degli Affari Esteri vareranno il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, concordato nel Coreper, che dovrebbe concentrarsi tra l'altro sulla 'flotta ombra' di petroliere usata da Mosca per aggirare il tetto al prezzo del greggio. Dalle Barbados, dove è volata per partecipare al vertice della Caricom, la comunità degli Stati caraibici (è la prima volta che un presidente di Commissione vi prende parte), la presidente Ursula von der Leyen ha ricordato che sia l'Europa che gli amici caraibici sono "convinti che sia di grande importanza difendere il multilateralismo e lo stato di diritto; crediamo nella libertà e nel diritto delle persone a scegliere il proprio futuro". "Questo è il motivo – ha aggiunto – per cui siamo stati al fianco dell’Ucraina fin dall’inizio della guerra. L’Ucraina è un futuro membro della famiglia europea. Quindi sostenere loro significa anche sostenere noi. Ed è importante chiedere anche una pace giusta non solo in Ucraina ma anche in Medio Oriente, in Sudan e Haiti, come avete sempre fatto". L'Alta Rappresentante Kaja Kallas è a Johannesburg, in Sudafrica, per la Ministeriale del G20. Nel frattempo, da Mosca sono arrivate velate minacce. Il Cremlino segue con attenzione e preoccupazione le notizie "spesso conflittuali" del dispiegamento di forze europee in Ucraina, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov dopo che il Daily Telegraph ha dato notizia del piano europeo da presentare agli Usa per il dispiegamento di almeno 30mila soldati europei in Ucraina. Il tema "genera preoccupazione, perché il potenziale dispiegamento di soldati di Paesi Nato, in Ucraina, ha una particolare importanza in termini della nostra sicurezza. Per noi – ha osservato – è una questione estremamente significativa". —internazionale/[email protected] (Web Info)

