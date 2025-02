Ucraina, Trump manda inviato Usa a Kiev e avverte: “Guerra deve finire”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un inviato Usa si recherà presto in Ucraina, in missione per conto del presidente Donald Trump per trovare una soluzione alla guerra con la Russia che, avverte ancora una volta il tycoon, "deve finire". "Sto inviando il Segretario al Tesoro Scott Bessent in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Questa guerra deve finire e finirà presto, ci sono troppe morti e distruzioni", l'annuncio del presidente Usa in un post su Truth Social. Del resto, dice ancora, "gli Stati Uniti hanno speso miliardi di dollari a livello globale, con poco da dimostrare. Quando l'America è forte, il mondo è in pace". Solo due giorni fa, in una intervista a Fox News, Trump aveva ipotizzato che "un giorno" l'Ucraina "potrebbe essere russa". "Potrebbero raggiungere un accordo, potrebbero non farlo – aveva affermato a pochi giorni dal terzo anniversario dall'inizio del conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina – Potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo". Intanto, venerdì prossimo, Zelensky incontrerà il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, a margine della Conferenza di Monaco. "Siamo già pronti per gli incontri con i rappresentanti degli Stati Uniti, i negoziati inizieranno presto. A molti livelli", replica il presidente ucraino, che per oggi ha in programma "una riunione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale. Su diverse questioni: lavoreremo per rendere i medicinali più economici nelle farmacie ucraine, questo è importante, e continueremo a difendere il nostro Stato attraverso le sanzioni". Zelensky si è intanto detto pronto a uno scambio di territori con la Russia in un'eventuale trattativa, rinunciando alle zone che Kiev controlla nella regione russa del Kursk. "Scambieremo un territorio con un altro", ha affermato in un'intervista al Guardian, aggiungendo tuttavia di non sapere quale parte del territorio ucraino occupato dalla Russia Kiev chiederebbe in cambio. "Non lo so, vedremo. Tutti i nostri territori sono importanti, non c'è una priorità", ha detto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

