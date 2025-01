Ucraina, Trump: “In corso preparativi per incontro con Putin”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe incontrare presto il leader russo Vladimir Putin. A dirlo è lo stesso Trump, spiegando che il presidente Putin ha espresso il desiderio di incontrarlo e che si stanno svolgendo i preparativi per un incontro. "Lui (Putin, ndr) vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando", ha detto Trump ai giornalisti nella sua residenza in Florida ."Il presidente Putin vuole che ci vediamo – ha aggiunto il tycoon -. Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo mettere fine a quella guerra". Alla domanda sulla possibilità di un incontro trilaterale tra lui, Putin e il leader cinese Xi Jinping, Trump ha risposto che questo sarà deciso in futuro. Trump, anche nelle ultime esternazioni in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, ha ripetuto che "Russia e Ucraina hanno perso centinaia di migliaia di uomini in una guerra che non sarebbe mai dovuta cominciare. Con me presidente non sarebbe iniziata. Ora bisogna farla finire ed è molto più complicato", le parole del tycoon, con un approccio meno ottimista rispetto a quello esibito durante la campagna elettorale, quando garantiva una conclusione rapidissima delle ostilità. Ma per Musk, Trump chiuderà la guerra in Ucraina "molto rapidamente", ha assicurato Elon Musk durante la conversazione trasmessa in diretta su X con la leader e candidata cancelliera dell'Afp, Alice Weidel. —internazionale/[email protected] (Web Info)

