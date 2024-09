Ucraina, Sybiha al posto di Kuleba: Zelensky ha nuovo ministro degli Esteri

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Quarantanove anni, sposato e con tre figli, Andrii Sybiha è stato appena confermato ministro degli Esteri dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. Prende il posto di Dmytro Kuleba, che ieri ha rassegnato le dimissioni nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky: si tratta del più ampio rinnovamento nell'esecutivo dallo scoppio della guerra nel 2022, che ha coinvolto diversi ministeri. Secondo i media ucraini, nelle ultime ore Zelensky in meeting a porte chiuse ha attribuito il 'siluramento' di Kuleba in particolare alle difficoltà incontrate da Kiev nell'acquisizione di armi e munizioni nell'ultimo periodo. Questa, presumibilmente, sarà la missione principale del nuovo ministro. Sybiha, si legge sulla pagina ufficiale del governo ucraino, è nato a Zboriv, piccola località dell'oblast di Ternopil, nell'ovest del Paese. Laureatosi all'Università di Leopoli, fluente in inglese e polacco, il nuovo ministro degli Esteri ha percorso tutta la carriera diplomatica. Dal 1998 al 2002 è stato secondo e poi primo segretario presso l'ambasciata in Polonia. Quindi ha lavorato al ministero degli Esteri alla Direzione generale per l'Integrazione europea e a quella per gli Affari giuridici internazionali. Dal 2008 al 2012 è stato ministro plenipotenziario presso l'ambasciata in Polonia e nei quattro anni successivi a capo della Direzione generale per il servizio consolare del ministero degli Esteri. Nel 2016 Sybiha viene nominato ambasciatore ucraino in Turchia. Nel 2021 è diventato vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e, infine, nel 2024 è stato nominato primo vice ministro degli Esteri. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.