Ucraina-Russia, Zelensky: “Colloqui pace senza Kiev? Risultati impossibili”

(Adnkronos) – "Risultati veri" nei colloqui di pace con la Russia sono impossibili senza il coinvolgimento dell'Ucraina. A ribadirlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ieri ai giornalisti in occasione di un incontro con la presidente della Moldova, Maia Sandu, in visita nel Paese. "E' impossibile escludere l'Ucraina da qualsiasi piattaforma di negoziato – ha scandito Zelensky -. Altrimenti questa piattaforma non produrrà veri risultati". Secondo il presidente ucraino, "prima di ogni riunione, qualunque sia, bisogna stabilire un formato sulla carta, penso che dovremmo concentrarci su questo" per poter arrivare a "una pace giusta". La puntualizzazione di Zelensky arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere di essere pronto a colloqui diretti con Donald Trump sull'Ucraina senza il coinvolgimento di Kiev. Il Dipartimento americano per la sicurezza interna sospenderà intanto l'ingresso dei migranti, compresi gli ucraini, a cui era concesso di risiedere temporaneamente nel paese, scrive il New York Times, citando una direttiva di un alto funzionario dei servizi di cittadinanza e immigrazione, secondo la quale, fra i programmi interessati alla sospensione c'è anche Uniting for Ukraine, un'iniziativa dell'era Biden che consentiva agli immigrati ucraini di entrare temporaneamente negli Stati Uniti se avevano sponsor finanziari. Più di 150.000 ucraini sono entrati nell'ambito del programma a settembre 2023, secondo i dati governativi. La direttiva blocca anche le decisioni sulle domande per un programma che ha consentito ad alcune famiglie di riunirsi negli Stati Uniti. La Russia ha perso intanto 830.190 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questa cifra include le 1.720 vittime subite dalle forze russe solo nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 9.868 carri armati, 20.549 veicoli corazzati da combattimento, 35.124 veicoli e serbatoi di carburante, 22.323 sistemi di artiglieria, 1.263 sistemi di lancio di razzi multipli, 1.050 sistemi di difesa aerea, 369 aerei, 331 elicotteri, 23.253 droni, 28 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/[email protected] (Web Info)

