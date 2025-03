Ucraina-Russia, Trump: “Solo io posso fermare Putin”

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Non credo che ci sia nessuno al mondo che fermerà il presidente russo Vladimir Putin a parte me". Donald Trump ribadisce la convinzione di poter porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. In Arabia Saudita vanno in scena colloqui tra la delegazione americana e quella di Kiev. "Credo che sarò in grado di fermare Putin – dice Trump al sito Outkick – Abbiamo avuto discussioni molto ragionevoli e io voglio solo che la gente smetta di venire uccisa". "Mi piacerebbe vedere se riusciamo a impedire che i soldati vengano uccisi, anche se non sono soldati americani, perché una cosa del genere potrebbe portare alla terza guerra mondiale", aggiunge Trump, convinto che "la situazione sia in qualche modo sotto controllo, ho un buon rapporto con il presidente Putin e, in realtà, anche con il presidente ucraino Zelensky". L'ottimismo di Trump non è condiviso in toto da Mosca. Il Cremlino punta a ridimensionare le aspettative per una rapida risoluzione del conflitto, affermando che i colloqui sono appena iniziati e che sono in arrivo "difficili negoziati". "Siamo solo all'inizio di questo percorso", dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla tv di stato russa, aggiungendo che i negoziati con gli Stati Uniti in Arabia Saudita domani saranno "difficili" e che l'attenzione di Mosca sarà dedicata incentrata su una possibile ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero. La Russia, parallelamente, non esclude ci siano stati altri contatti tra Putin e Trump oltre alle telefonate del 12 febbraio e del 18 marzo scorsi. "Vi informiamo delle conversazioni che conosciamo, ma non possiamo escludere tutto il resto", dice Peskov. Sono iniziati a Riad i colloqui tra ucraini e americani, ha annunciato in un post su X il ministro della Difesa di Kiev Rustem Umerov, a capo della delegazione. "Abbiamo iniziato l'incontro con il team americano a Riad – ha scritto – Stiamo implementando la direttiva del presidente ucraino per avvicinare una pace giusta e rafforzare la sicurezza. L'agenda include proposte per proteggere le strutture energetiche e le infrastrutture critiche". "Oggi lavoriamo su una serie di questioni tecniche complesse", ha detto ancora Umerov, precisando che la delegazione ucraina "include esperti di energia e rappresentanti militari delle componenti navale e aerea". L'Amministrazione Trump punterebbe a un accordo tra Ucraina e Russia per una tregua entro il 20 aprile, secondo notizie di Bloomberg rilanciate dai media internazionali che parlano di una 'scadenza' che sarebbe comunque considerata ambiziosa dalla stessa Casa Bianca. Quest'anno celebrano la Pasqua il 20 aprile sia la Chiesa cattolica che la Chiesa ortodossa. —internazionale/[email protected] (Web Info)

