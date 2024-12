Ucraina-Russia, Putin: “Fine della guerra? Troppo bello per essere vero”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

La fine della guerra tra Ucraina e Russia? Vladimir Putin risponde con un proverbio russo che si può tradurre non letteralmente con 'troppo bello per essere vero'. "Questo è quello che dice il nostro popolo: 'Come bere il miele con le tue labbra'", ha affermato in una conferenza stampa al termine della riunione a San Pietroburgo del Consiglio economico supremo eurasiatico, sottolineando che "ci sforziamo di porre fine al conflitto". Il presidente russo ha poi reso noto che la Slovacchia ha proposto di fare da "piattaforma" a eventuali negoziati di pace fra la Russia e l'Ucraina. Il 22 dicembre scorso il premier slovacco Robert Fico è stato a Mosca per incontrare Putin, secondo leader di un Paese europeo a farlo dopo l'inizio della guerra contro l'Ucraina, dopo il premier ungherese Viktor Orban. "Il premier Fico ha detto che se ci saranno negoziati, gli slovacchi sarebbero felici di offrirci la piattaforma del suo Paese", ha spiegato Putin, sottolineando che Mosca "non è contraria" a tale proposta. Tra una risposta e l'altra, Putin ha acceso i riflettori su uno dei temi dirimenti: il rapporto tra Ucraina e Nato. "Nel 2021, Biden aveva proposto di rinviare l'ingresso dell'Ucraina di 10-15 anni", le parole di Putin secondo la Tass. Il congelamento dell'ingresso di Kiev nel Patto Atlantico potrebbe preso in considerazione anche da Donald Trump, che tra meno di un mese si insedierà alla Casa Bianca. Intanto, però, la Russia continua a spingere lungo la linea del fronte in particolare nel Donetsk. "Continueremo a centrare gli obiettivi dell'Operazione militare speciale anche nel 2025, è l'assoluta priorità", ha detto il presidente, aggiornato "giorno e notte" su cosa succede sul campo di battaglia. Quanto all'uso dei missili ipersonici Oreshnik, "se si rivelerà necessario, e se constateremo che è richiesto l'uso di armi a medio raggio più potenti, ovviamente le useremo. Ma non abbiamo fretta", ha assicurato. Putin ha ammesso che "al momento non ci sono molti sistemi missilistici Oreshnik, ma esistono". —internazionale/[email protected] (Web Info)

