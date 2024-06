Ucraina-Russia, missile Kiev colpisce Sebastopoli: 3 morti e quasi 100 feriti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un missile Atacms lanciato dall'Ucraina, l'unico di cinque non intercettato, ha colpito Sebastopoli, provocando la morte di tre civili, fra cui due bambini, e quasi cento feriti. Lo ha denunciato su Telegram il governatore della città annessa alla Russia nel 2014, Mikhail Razvozhayev. Gli Atacms sono di fabbricazione americana. "Un missile deviato dalla sua traiettoria dalla difesa aerea è esploso sulla città", ha denunciato il ministero della Difesa a Mosca. Molte delle vittime erano bagnanti sulla spiaggia di Uchkuyevka, a nord di Sebastopoli, dove sono precipitati frammenti del missile. In un attacco, giovedì scorso, le forze di Kiev hanno distrutto con un raid di droni una base di droni nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Lo ha reso noto su Telegram la marina ucraina che ha coordinato l'operazione insieme all'intelligence dell'Sbu. Le immagini satellitari hanno confermato la distruzione di una base di addestramento, di magazzini e centri di controllo per i droni nella regione a est della Penisola di Crimea. Nel raid, ha precisato Kiev, sarebbero morti diversi militari. —internazionale/[email protected] (Web Info)

