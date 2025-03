Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Massiccio attacco con droni da parte dell'Ucraina nella regione di Mosca in Russia. Lo ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin sul suo canale Telegram. In precedenza, l'Agenzia federale per il Trasporto aereo aveva annunciato restrizioni temporanee ai voli in due aeroporti di Mosca per garantire la sicurezza. “Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, sono state imposte restrizioni temporanee all'operatività dell'aeroporto di Zhukovsky alle 04:24 ora di Mosca (0124 GMT). Anche all'aeroporto Domodedovo di Mosca sono state imposte restrizioni temporanee all'arrivo e alla partenza degli aerei alle 04:40 ora di Mosca (0140 GMT)”, ha dichiarato l'agenzia. Restrizioni di questo tipo vengono spesso applicate agli aeroporti russi in seguito ad attacchi di droni provenienti dall'Ucraina. L'attivazione dei sistemi di difesa aerea russi comporta spesso l'interruzione temporanea dei decolli e degli atterraggi. L'Arabia Saudita ospiterà oggi colloqui tra Stati Uniti e Ucraina. Questi colloqui sono una conseguenza diretta della discussione avvenuta durante la visita del presidente Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca a febbraio. La scelta di Riad, capitale del regno petrolifero, come sede potrebbe apparire inusuale per colloqui volti a ricomporre i rapporti compromessi dal conflitto. Tuttavia, sotto la guida del principe rreditario Mohammed bin Salman, l'Arabia Saudita si è affermata come potenziale mediatore in negoziati di pace tra Kiev e Mosca. I colloqui si terranno a Gedda, città portuale sul Mar Rosso, come specificato dal ministero degli Esteri saudita. La delegazione ucraina comprenderà il suo capo di gabinetto Andriy Yermak, il ministro degli Esteri Andriy Sybiha e il ministro della Difesa Rustem Umerov. La delegazione americana sarà guidata dal segretario di Stato americano Marco Rubio il quale ha espresso ottimismo in vista dei colloqui. “Mi sento ottimista – ha detto Rubio ai giornalisti in viaggio verso Gedda – voglio dire, non verremmo se non lo fossimo”. Il fattore decisivo dell'incontro sarà vedere fino a che punto gli ucraini saranno disposti “a fare cose difficili”, proprio come dovranno fare i russi, per porre fine alla guerra. Rubio ha anche accennato al fatto che l'Ucraina potrebbe di nuovo contare su ulteriori aiuti statunitensi se i colloqui andassero bene. Il diplomatico statunitense non ha escluso un incontro informale con Zelensky, anch'egli in visita in Arabia Saudita. “Potenzialmente”, ha detto quando gli è stato chiesto se un incontro non ufficiale con Zelensky fosse in programma. Non era nei piani, ma era “possibile”. Rubio ha detto che sia Mosca che Kiev “devono capire che non c'è una soluzione militare a questa situazione”. I russi non possono conquistare l'intera Ucraina e sarebbe molto difficile per l'Ucraina spingere i russi a tornare dove erano nel 2014. “Quindi l'unica soluzione a questa guerra è la diplomazia e il fatto di portarli a un tavolo dove ciò sia possibile”, ha detto ancora. Ucraina e Stati Uniti riprendono dunque il dialogo dopo la lite di 10 giorni fa alla Casa Bianca, dove Donald Trump e Volodymyr Zelensky sono stati protagonisti di un clamoroso scontro. La ripresa dei contatti dovrebbe favorire la fumata bianca sull'accordo per le terre rare ucraine. Kiev, con la firma, darebbe agli Usa l'accesso alle proprie risorse minerarie. Per Trump, l'intesa rappresenta una sorta di risarcimento dopo i 350 miliardi che, secondo il presidente, gli Usa hanno speso dall'inizio della guerra.

Ci saranno anche colloqui di alto livello fra Stati Uniti e Russia nei prossimi giorni in Arabia Saudita, ha reso noto Cnn citando fonti informate che non hanno precisato altro. Gli incontri saranno separati da quelli fra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina in programma domani a Gedda. —internazionale/[email protected] (Web Info)

