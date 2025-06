Ucraina, il timore di Zelensky: “Ora gli aiuti non diminuiscano per gli attacchi di Israele all’Iran”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Volodymir Zelensky chiede che i Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina non riducano i loro aiuti a causa dell'intervento militare di Israele contro l'Iran. "L'ultima volta che è accaduto è stato un fattore che ha rallentato gli aiuti all'Ucraina", ha spiegato, riferendosi ai raid dello scorso autunno.

Il sostegno europeo sta "rallentando" in un contesto di parziale disimpegno americano sotto Donald Trump, ha denunciato Zelensky. "La coalizione dei volenterosi sta rallentando (…) Questa situazione ha dimostrato che l'Europa non ha ancora deciso da sola se sarà al fianco dell'Ucraina senza gli Stati Uniti". Intanto l'Ucraina ha ricevuto dalla Russia i corpi di altri 1200 cittadini ucraini, nel quadro dell'accordo raggiunto nei negoziati diretti di Istanbul, ha reso noto Kiev. "Secondo Mosca, i corpi sono quelli di ucraini, fra cui dei militari", ha spiegato il Centro di coordinamento per i prigionieri di guerra a Kiev. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.