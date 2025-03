Ucraina, con Kiev ma lavorando con Trump: Meloni a Londra chiede unità

4 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Bisogna scongiurare il rischio che l'Occidente si divida, lavorare per un vertice urgente tra Usa e Ue con l'obiettivo di assicurare una pace "giusta e duratura" per l'Ucraina – che è anche "nell'interesse degli Stati Uniti", non solo di Kiev – e insistere sulla "cornice atlantica" come soluzione più efficace per dare al Paese di Volodymyr Zelensky le garanzie di sicurezza che chiede. Il sole che 'bacia' Londra nel giorno del summit dei leader sull'Ucraina stride con il clima di tensione che accompagna l'attuale situazione internazionale. Giorgia Meloni arriva nella capitale inglese con una missione precisa: tenere ancorate Europa e America nella ricerca di una soluzione al conflitto russo-ucraino, provando a fare da 'ponte' tra le due sponde dell'Atlantico. Con Kiev, ma insieme a Trump: questo, in buona sostanza, il messaggio che la premier consegna sia nel bilaterale a Downing Street con l'omologo inglese Keir Starmer sia nel summit pomeridiano a Lancaster House, convocato dallo stesso primo ministro britannico per parlare del futuro di Kiev (presenti una quindicina di Paesi euroatlantici, oltra ai vertici di Ue e Nato). Nei colloqui avuti oggi, Meloni non nasconde le sue forti perplessità sulla proposta anglo-francese di inviare truppe europee in Ucraina come forze di interposizione. E nel punto stampa a conclusione della visita in terra inglese ribadisce il suo no: è una soluzione "che rischia di essere molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre", rimarca la presidente del Consiglio, precisando come l'ipotesi di un contingente italiano in Ucraina non sia mai stata "all'ordine del giorno". Secondo l'inquilina di Palazzo Chigi la soluzione per impedire il ripetersi di ciò che è accaduto in Ucraina negli ultimi tre anni potrebbe essere un'estensione dell'articolo 5 della Nato all'Ucraina, "che non vuol dire necessariamente un ingresso di Kiev nell'Alleanza atlantica": "Bisogna pensare 'fuori dalla scatola', in modo creativo. Bisogna ripartire da lì prima di fare altre proposte. Abbiamo corso un po' troppo", il rimprovero di Meloni. A margine del summit di Lancaster House, la premier incontra Zelensky per un faccia a faccia, rinnovando al leader ucraino e al suo popolo il sostegno dell'Italia e "l'impegno, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti" per la costruzione di "una pace giusta e duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all'Ucraina". Interpellata dai cronisti, la premier torna sul drammatico scontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente ucraino, dicendosi "dispiaciuta" per quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo: "Penso però – puntualizza – che non sia utile per nessuno in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie". Un riferimento, indiretto, al battibecco consumatosi all'interno del centrodestra dopo le dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini a sostegno di Trump, seguite dalle parole filo-europeiste di Forza Italia. La proposta di Meloni di tenere insieme Stati Uniti e alleati europei incassa l'apprezzamento di Starmer, che definisce "ottimo" il bilaterale avuto con la leader italiana: "C'è molto terreno comune tra di noi, soprattutto sull'importanza per la sicurezza e la difesa di continuare a lavorare con gli Usa". Anche Meloni – protagonista di un siparietto a Downing Street con il celebre gatto Larry – parla di "interessi convergenti" con il Regno Unito. Ma il nodo di come rafforzare la difesa europea resta sul tavolo. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annuncia un piano per il potenziamento della capacità difensiva del Vecchio Continente, focalizzato su garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un incremento degli investimenti a lungo termine nel settore: Kiev deve diventare "un porcospino d'acciaio, indigesto per i potenziali invasori", la metafora utilizzata dal capo dell'esecutivo Ue. Al termine del summit, i leader internazionali concordano sulla necessità di continuare a fornire aiuti militari all'Ucraina e di aumentare la pressione economica sulla Russia, ribadendo che Kiev dovrà essere parte integrante di qualsiasi negoziato di pace. Starmer comunica l'intenzione di formare "una coalizione di volenterosi" per far rispettare un eventuale accordo di pace, con il Regno Unito pronto a giocare un ruolo di primo piano. Il premier britannico lavorerà con il presidente francese Emmanuel Macron a un piano per la pace in Ucraina, che verrà presentato successivamente al presidente americano, Donald Trump. E mentre la premier non cela il suo scetticismo di fronte all'attivismo di Francia e Regno Unito, proprio dal capo dell'Eliseo, intervistato da 'Il Foglio', arriva un appello all'unità rivolto a Meloni: "Abbiamo bisogno dell'Italia, di un'Italia forte che agisca al fianco della Francia, della Germania, nel concerto delle grandi Nazioni" per fornire a Kiev "garanzie di sicurezza solide". C'è spazio anche per il tema dazi nella domenica londinese di Meloni. La leader di Fratelli d'Italia dice di essere "molto preoccupata" dalla minaccia americana di alzare le tariffe sui prodotti europei. L'Italia è "una Nazione esportatrice" e un'eventuale escalation "indebolirebbe tutti quanti", ragiona la premier, secondo la quale, però, con Trump è possibile intavolare una trattativa: "Credo che si possano trovare delle soluzioni che non siano necessariamente di rottura. Del resto" il tycoon è un "dealer", sottolinea Meloni, "una persona che ama parlare di accordi e credo che noi dobbiamo ragionare di un accordo". L'intenzione è quella di volare a Washington per un incontro alla Casa Bianca: un colloquio "non è ancora calendarizzato, ma prima o poi andrò", assicura. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.