Ucraina, Cirielli (FdI): “De Luca spaccia menzogne per verità”

“Il governatore della Campania non si smentisce mai. Anziché parlare dei disastri della sua gestione della sanità, dell’ambiente e dei rifiuti, dei trasporti e dei conti della Campania, parla a vanvera di cose non di sua competenza. Ma finché parla del suo partito, che fa votare dai suoi elettori, o del governo, che mantiene con i parlamentari campani di sua espressione politica, potremmo farci anche una risata. Quando si parla, invece, di una tragedia cosi vergognosa come quella del popolo ucraino – compresi i russofoni – e si spacciano menzogne colossali per semplici verità, non possiamo non indignarci”. Lo dichiara il Questore della Camera e componente della commissione Esteri, on. Edmondo Cirielli. “Vorremmo capire da dove De Luca ha assunto queste notizie false. Forse gliene ha parlato l’oligarca Kirill Dmitriev mentre si trattava sul vaccino sputnik? Ma il governatore campano può comprendere bene che quella non è proprio una fonte attendibile”, conclude Cirielli.