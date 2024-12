Ucraina, catturato primo soldato nordcoreano: “E’ ferito”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'esercito ucraino ha fatto per la prima volta prigioniero un soldato nordcoreano che combatteva con la Russia. Lo ha riferito l'intelligence sudcoreana mentre il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un messaggio al leader nordcoreano Kim Jong Un che i due Paesi continueranno ad attuare il trattato di partenariato strategico globale firmato a giugno durante la visita di Putin a Pyongyang, che include un patto di difesa reciproca. Il coinvolgimento di un esercito regolare straniero ha costituito un’importante escalation dell’invasione lanciata quasi tre anni fa da Vladimir Putin e che sta entrando in una fase critica con il ritorno fra meno di un mese di Donald Trump alla Casa Bianca. "Nell'ambito degli scambi di informazioni in tempo reale con l'agenzia di intelligence di un paese alleato, è stato confermato che un soldato nordcoreano ferito è stato catturato", ha riferito l'agenzia nazionale sudcoreana in un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Secondo Kiev, 12.000 soldati nordcoreani, tra cui "circa 500 ufficiali e tre generali", sono impegnati nella regione russa di Kursk, di cui da agosto l'esercito ucraino occupa diverse centinaia di chilometri quadrati. Né la Russia né la Corea del Nord hanno mai confermato la presenza di questo contingente a fianco dell’esercito russo. La Russia ha perso 782.510 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questa cifra include le 1.650 vittime subite dalle forze russe solo nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 9.644 carri armati, 19.951 veicoli corazzati da combattimento, 32.262 veicoli e serbatoi di carburante, 21.379 sistemi di artiglieria, 1.256 sistemi di lancio di razzi multipli, 1.032 sistemi di difesa aerea, 369 aerei, 329 elicotteri, 20.999 droni, 28 imbarcazioni e un sottomarino. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto durante la notte 13 droni ucraini sul territorio russo. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che cinque velivoli senza pilota sono stati eliminati nella regione di Bryansk , tre nella regione di Kursk, due ciascuno nelle regioni di Belgorod e Tula e uno nella regione di Astrakhan. Le autorità regionali non segnalano vittime o danni nei luoghi in cui sono stati intercettati i droni. Negli aeroporti di Volgograd e Astrakhan sono state introdotte brevi restrizioni sull'uso dello spazio aereo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.