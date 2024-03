1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tre bambini sono morti durante il bombardamento notturno del quartiere Petrovsky di Donetsk da parte delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il sindaco Alexey Kulemzin sul suo canale Telegram. "In seguito al barbaro bombardamento notturno da parte dei nazisti ucraini sul quartiere Petrovsky della nostra città, in una delle case in via Olkhovskaya è stato registrato un colpo diretto, seguito da un incendio. Tre bambini sono stati uccisi", ha scritto il sindaco. La Francia intanto non esclude l'invio di truppe in Ucraina, ha dichiarato ieri il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile invio di truppe francesi in Ucraina, il presidente ha risposto: ''Non siamo sicuri di farlo. Al momento non ci troviamo in questa situazione, ma non escludiamo questa opzione''. Macron ha sottolineato che ''non siamo in guerra con la Russia, ma non dobbiamo lasciarla vincere''. Dicendo che ''si assume la responsabilità'' delle sue parole sul possibile invio di truppe in Ucraina, Macron ha affermato che ''abbiamo messo troppi limiti al nostro vocabolario'', ma ''abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non deve vincere''. L'Ucraina ha dei ''limiti in termini di uomini'', ha affermato il presidente francese. ''La controffensiva ucraina non è andata come previsto. La situazione è difficile per gli ucraini. Hanno dei limiti in termini di uomini perché la Russia è un Paese più grande'', ha spiegato Macron aggiungendo che ''la situazione sul fronte è estremamente fragile''. —internazionale/[email protected] (Web Info)

