14 Novembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte: colpita duramente Kiev

(Adnkronos) – Durissimo attacco russo in Ucraina nella notte. Missili e droni stanno colpendo Kiev, danneggiati una decina di palazzi, incendi ed esplosioni registrati in diverse aree della città. Interi quartieri sono al buio e cresce di minuto in minuto il numero dei feriti accertati. Sono stati segnali anche caccia e droni russi in volo verso altre zone del Paese: da Kharkiv, a Sumy e Odessa.  

