Ucraina, attacco russo su Kiev e altre città: morti e feriti. Colpito ospedale pediatrico

(Adnkronos) – Oggi la Russia ha lanciato un attacco massiccio con oltre 40 missili su diverse città dell'Ucraina. A Kiev il bilancio è salito ad almeno 7 morti, ha riferito l'amministrazione militare regionale. Ci sono anche feriti. Nel raid è stato colpito l'ospedale Okhmatdyt, il più grande centro medico pediatrico dell'Ucraina, e diverse persone sono intrappolate sotto le macerie, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sui social media. "Ci sono persone sotto le macerie e il numero esatto delle vittime non è ancora noto. In questo momento tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie: medici e gente comune", ha scritto Zelensky. "I terroristi russi hanno di nuovo lanciato un attacco missilistico massiccio contro l'Ucraina. Diverse città – Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati condomini, infrastrutture e un ospedale pediatrico. Tutti i servizi sono impegnati per soccorrere quante più persone possibili", ha scritto su X il presidente ucraino, che oggi è in visita in Polonia e poi si recherà a Washington per il vertice Nato. "Il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per mettere finalmente fine ai raid russi. Putin porta uccisioni. Solo insieme possiamo portare la vera pace e sicurezza", ha aggiunto Zelensky.

Vittime anche a Kryvyi Rih dove il bilancio dei raid russi è di almeno 10 morti e 31 feriti. Lo ha annunciato il sindaco della città, Oleksander Vilkul, sui social media, precisando che dieci feriti sono in condizioni serie e che "tutte le unità mediche e di emergenza sono al lavoro". L'attacco missilistico russo ha provocato la morte di almeno tre persone anche nella città di Pokrovsk, nell'oblast di Donetsk. Lo ha reso noto il governatore Vadym Filashkin aggiungendo che i raid hanno causato ingenti danni in altre località dell'oblast. I missili russi sono entrati nello spazio aereo ucraino questa mattina verso le 10 ora locale. E' stato anche rilevato il decollo di un aereo MiG-31K, in grado di trasportare missili balistici Kinzhal. —internazionale/[email protected] (Web Info)

